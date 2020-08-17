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Стоимость iPhone взлетела в 10 раз из-за спекулянтов

Сегодня, 15:52

Спекулянты начали накручивать цены на iPhone и iPad в 5-10 раз из-за наличия предустановленной игры Fortnite

На прошлой неделе состоялся грандиозный скандал между Apple и Epic Games. Тим Кук принял решение удалить влиятельную игру Fortnite от Epic Games из App Store. Таким образом, пользователи лишились возможности поиграть в популярную "королевскую битву". Однако те счастливчики, у которых игра установлена, пока что продолжает работать без проблем – за такими устройствами началась настоящая охота на вторичном рынке. Продавцы на различных интернет-аукционах решили подзаработать на этой ситуации и подняли ценники на iPhone и iPad с установленной игрой Fortnite.

Спекулянты начали неплохо зарабатывать на проблемах, возникших у Epic Games, ведь цены на устройства Apple из-за наличия этой игры теперь продаются по сумасшедшим ценам. На известном интернет-аукционе Ebay уже появились объявления о продаже iPhone и iPad, стоимость которых завышена в 5-10 раз. К примеру, лишь за то, что на iPhone 11 установлен Fortnite, цены на смартфон этой игрой достигают 10 тысяч долларов.

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Если Apple не вернет Fortnite в App Store (а такая вероятность существует), на новые устройства установить эту игру не получится. Также есть риск, что Apple запретит загружать ее заново, если она уже была установлена на гаджет, а затем удалена. Кроме того, компания может пойти на беспрецедентный шаг и вообще запретить даже запуск Fortnite на iPhone и iPad, так что в итоге приобретенные втридорога устройства могут "превратиться в тыкву".

Apple iPad 7-го поколения с Fortnite на борту оценивают в 900 долларов
Apple iPad 7-го поколения с Fortnite на борту оценивают в 900 долларов
Фото: iguides.ru

Напомним, что ранее Fortnite вернулась в Google Play после длительного запрета. Также напомним, что Fortnite зарабатывает миллионы в сутки.

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Источник: iguides.ru
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