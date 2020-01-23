Apple iPhone SE 2 поступит в продажу в марте по скандальной цене

Apple очень спешит с выпуском iPhone SE 2, который может спасти упавшие продажи Айфонов

Apple возлагает огромные надежды на iPhone SE 2 Фото: Pexels

Свежая информация от источников, близких к Apple, сообщают, что дешевый iPhone 9 или как его еще называют iPhone SE 2, начнут собирать уже в феврале 2020 года. Сборка нового телефона будет распределена между фабриками Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp и Wistron Corp. Компания очень спешит с выпуском новинки, так как бюджетный iPhone 9 может спасти плачевное положение смартфонов Apple на рынке Китая и Индии, сообщает Bloomberg.

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Ожидается, что после начала сборочного процесса Apple официально представит новый телефон уже в марте. Apple покажет смартфон на традиционном весеннем мероприятии — на том же, на котором четыре года назад был продемонстрирован оригинальный iPhone SE.

Apple iPhone 9 призван заменить крайне успешную модель iPhone SE. Новый "бюджетник" внешне будет выглядеть как iPhone 8 от 2017 года с 4,7-дюймовым экраном. Аппаратная начинка устройства будет взята от топового iPhone 11 вместе с процессором A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и графическим сопроцессором собственной разработки Apple.

Apple iPhone SE 2 будет похож на iPhone 8 Фото: Pexels

Фотокамера останется одинарной, а емкость аккумулятора возрастет, но незначительно. Также под нож пойдет возможность беспроводной зарядки, но это позитивно отразится на цене – 399 долларов за базовый набор с 64 ГБ памяти. На выбор также будет предоставлено 128 или 256 Гб встроенного хранилища.

Как показали результаты продаж, более доступные iPhone от Apple оказались намного популярными среди потребителей. Высокий спрос на "бюджетные" модели побудил Apple обратиться к Taiwan Semiconductor Manufacturing Co с просьбой сделать больше чипов в текущем квартале, чтобы покрыть высокий ожидаемый спрос на iPhone 9 (iPhone SE 2).

Напомним, что ранее Евросоюз потребовал от Apple оснастить iPhone портом USB. Также недавно статистика показала, что iPhone X за год сильно рухнул в цене в Украине.

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