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Apple iPhone SE 2 поступит в продажу в марте по скандальной цене

Apple очень спешит с выпуском iPhone SE 2, который может спасти упавшие продажи Айфонов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Apple возлагает огромные надежды на iPhone SE 2
Apple возлагает огромные надежды на iPhone SE 2
Фото: Pexels

Свежая информация от источников, близких к Apple, сообщают, что дешевый iPhone 9 или как его еще называют iPhone SE 2, начнут собирать уже в феврале 2020 года. Сборка нового телефона будет распределена между фабриками Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp и Wistron Corp. Компания очень спешит с выпуском новинки, так как бюджетный iPhone 9 может спасти плачевное положение смартфонов Apple на рынке Китая и Индии, сообщает Bloomberg.

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Ожидается, что после начала сборочного процесса Apple официально представит новый телефон уже в марте. Apple покажет смартфон на традиционном весеннем мероприятии — на том же, на котором четыре года назад был продемонстрирован оригинальный iPhone SE.

Apple iPhone 9 призван заменить крайне успешную модель iPhone SE. Новый "бюджетник" внешне будет выглядеть как iPhone 8 от 2017 года с 4,7-дюймовым экраном. Аппаратная начинка устройства будет взята от топового iPhone 11 вместе с процессором A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и графическим сопроцессором собственной разработки Apple.

Apple iPhone SE 2 будет похож на iPhone 8
Apple iPhone SE 2 будет похож на iPhone 8
Фото: Pexels

Фотокамера останется одинарной, а емкость аккумулятора возрастет, но незначительно. Также под нож пойдет возможность беспроводной зарядки, но это позитивно отразится на цене – 399 долларов за базовый набор с 64 ГБ памяти. На выбор также будет предоставлено 128 или 256 Гб встроенного хранилища.

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Как показали результаты продаж, более доступные iPhone от Apple оказались намного популярными среди потребителей. Высокий спрос на "бюджетные" модели побудил Apple обратиться к Taiwan Semiconductor Manufacturing Co с просьбой сделать больше чипов в текущем квартале, чтобы покрыть высокий ожидаемый спрос на iPhone 9 (iPhone SE 2).

Напомним, что ранее Евросоюз потребовал от Apple оснастить iPhone портом USB. Также недавно статистика показала, что iPhone X за год сильно рухнул в цене в Украине.

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Источник: Bloomberg
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