Apple iPhone убивает самое распространенное вещество во Вселенной

В результате инцидента с газом в Чикаго "умерло" 40 смартфонов Apple

Apple iPhone умирают от "удушья" газом. Фото: BFMe.in

В одной из больниц пригорода Чикаго произошел случай, который оказался губительным для смартфонов Apple. IT-специалист Эрик Вулдридж при установке МРТ-сканера заметил, что после инсталляции медицинского аппарата у персонала клиники вышли из строя все смартфоны iPhone. Об этом сообщает Reddit.

Изначально медики грешили на МРТ-сканер, мол электромагнитные волны уничтожили электронику мобильных устройств. Однако после исследования инцидента выяснилось, что смартфоны на Android не пострадали и продолжали работать – вышли из строя исключительно iPhone.

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Позже причину нашли. Виновником инцидента стал жидкий гелий, который активно применяется для охлаждения компонентов аппарата МРТ. После установки нового МРТ-сканера произошла утечка 120 литров жидкого гелия. При испарении газ начал испаряться, расширяться и вскоре распространился по всему зданию. Напомним, что гелий является вторым по распространенности веществом во Вселенной, уступая первое место водороду.

"Я заметил, что мобильные устройства начали странно себя вести. Большое количество iPhone начали выключаться один за другим. При установке смартфонов на зарядку не "оживило" аппараты Apple. Также наблюдались проблемы с подключением к мобильной сети, однако Wi-Fi ловил без проблем", – прокомментировал Эрик Вулдридж.

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В результате инцидента "умерло" 40 смартфонов и носимых гаджетов Apple. В основном пострадали iPhone 6 и Apple Watch всех версий.

Почему гелий так губительно влияет на iPhone, решили выяснить специалисты из iFixit, проверяющие различные гаджеты на ремонтопригодность. По их словам, молекулы гелия достаточно малы и могут повредить чипы МЭМС (микроэлектромеханические системы), применяемые в гироскопах и акселерометрах. Причина сбоя связана с переходом Apple на МЭМС осцилляторы производства SiTime вместо кварцевых компонентов, используемых в iPhone 5S и более ранних моделей.

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В качестве эксперимента на правдивость теории, специалисты провели эксперимент, поместив iPhone 8 Plus в герметичный пакет с высокой концентрацией газа. Уже спустя примерно 4 минуты устройство отключилось.

Также в инструкции есть предостережение, что "функциональность iPhone может быть нарушена если смартфон находится в условиях с высокой концентрацией промышленных химикатов, в том числе вблизи испарившихся сжиженных газов, таких как гелий". Apple рекомендует оставить пострадавший iPhone в покое на некоторое время, за которое смартфон должен окончательно проветриться и снова начать работать.

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Напомним, что ранее обновление iOS 12.1 начало тормозить работу iPhone 8 и iPhone X, поскольку Apple добавила спорную функцию управления эффективностью работы процессора. Также несмотря на свое технологичное совершенство, Apple iPhone XS держит заряд хуже iPhone X.