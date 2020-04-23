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Apple iPhone угрожает массовый взлом: полмиллиарда пользователей в опасности

Серьезная брешь в безопасности iPhone сделала миллионы телефонов уязвимыми для взлома

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:15

Внезапно более полумиллиарда iPhone и iPad оказались уязвимы для хакеров. Компания по кибербезопасности ZecOps из Сан-Франциско обнаружила серьезную брешь в безопасности мобильных устройств компании Apple. Проблема связана с работой встроенного приложения Apple Mail, ошибка в которой делает устройства уязвимыми для хакеров. Apple уже работает над срочным исправлением бреши, сообщает Reuters.

Более того, специалисты выяснили, что хакеры уже давно знают об этой проблеме и используют ее для взлома смартфонов. Одна из групп киберпреступников использовала ошибку в Apple Mail еще в январе 2018 года. Тогда владельцам iPhone было отправлено пустое сообщение по электронной почте, после открытия которого происходил сбой и принудительный сброс устройства с безвозвратным удалением данных.

Новая опасность заключается в том, что для срабатывания вредоносного кода владельцам теперь даже не нужно открывать сообщение, чтобы произошел фатальный сбой – достаточно получить на свой смартфон вредоносный email. Затем хакеры могут запросто получить удаленный доступ к фотографиям, контактам и другим данным устройства. Уязвимость также позволяет злоумышленникам просматривать личные сообщения.

Смотрите также в сюжете о том, как хакеры взломали систему электронных деклараций:

Тем, кому дорога конфиденциальность личных данных, ZecOps рекомендует удалить все учетные записи из Apple Mail, пока Apple не выпустит обновление с закрытием дыры в безопасности. Увы, на старых смартфонах уязвимость останется открытой, так как их устройства более не поддерживаются.

Несмотря на то, что Apple часто акцентирует внимание на высокой степени защиты своих устройств, на деле продукция последнее время часто становится объектом успешных атак хакеров или обнаружения новых уязвимостей со стороны компаний по кибербезопасности. Последний случай произошел в феврале 2020 года, когда разработчики программного обеспечения нашли серьезный недостаток в системе копирования и вставки Apple iOS. Проблема также коснулась как iPhone, так и iPad.

Напомним, что ранее Apple годами скрывала серьезную ошибку в iPhone. Также ранее Apple обвинила Google в разжигании паники и страха.

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Источник: Reuters
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