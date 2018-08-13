Apple iPhone взорвался в "горячем" авто: инцидент зафиксирован видеорегистратором

У водителя внезапно загорелся и взорвался iPhone 6, лежащий на приборной панели автомобиля

Смарфтон лежал под палящим солнцем. Фото: Nitro.pe

В Шанхае произошел опасный случай со смартфоном во время движения по скоростному шоссе. У водителя внезапно загорелся и взорвался iPhone 6, лежащий на приборной панели автомобиля. Опасный случай даже зафиксировал установленный видеорегистратор.

На кадрах видно, как смартфон сперва загорается, а через несколько секунд взрывается. После появления дыма и пламени женщина принялась кричать и в панике покинула автомобиль.

Вероятной причиной возгорания стала сильная жара свыше 35 градусов, которая в Шанхае стоит уже больше недели. Более того, женщина разместила смартфон прямо под знойным солнцем, которое нагрело внутренности смартфона и батареи до такой степени, что он взорвался.

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Apple не будет возмещать убытки потерпевшей, поскольку женщина пренебрегла правилом использования смартфона – не подвергать смартфон нагреву под прямыми солнечными лучами.

Напомним, что iPhone 8 Plus взрываются и распадаются на части, а также Apple "похоронила" прорывную идею в iPhone X.