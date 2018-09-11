Apple iPhone X 2018 лишится передовой технологии

Android смартфоны в технологическом плане будут на шаг впереди iPhone следующий год

При разработке новых функций смартфонов, Apple сделала ставку на технологии распознавания лиц Face ID, а Samsung – на сканере отпечатка пальцев в дисплее, который появится только в Galaxy S10 в 2019 году. Причем другие производители смартфонов клонируют оба новомодных решения в своих устройствах одновременно.

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Те, кто ждет появление дактилоскопического сканера у iPhone X 2018, будут разочарованы – он не появится в этом году, уверяет аналитик Мин-Чи Куо. По словам эксперта, Apple удовлетворена текущей технологией и в новых смартфонах эта технология будет лишь улучшаться, а это значит, что новые модели iPhone останутся со знаменитой челкой еще как минимум на год. При том, что Android-устройства уже научились обходиться от известного выреза при аналогичном безрамочном форм-факторе.

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Поэтому у Android-смартфонов будет одно важное преимущество, которого у iPhone не будет последующий год. Более того, с выходом Galaxy S10 с экранным сканером на рынке смартфонов развернется настоящее противостояние, которое определит, какая технология одержит победу.

Мнения экспертов в лидерстве технологий разделились на два лагеря. Сторонники Face ID утверждают, что эта технология гораздо надежнее и перспективнее, обеспечивающая высочайший уровень защиты, но очень сложная в разработке.

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А экранный сканер отпечатков гораздо проще и дешевле реализовать, но развитие этой технологии ограничивается дороговизной OLED-экранов и привязкой к конкретному месту на экране.

Напомним, что ранее эксперты увидели угрозу всем смартфонам мира в iPhone X Plus из-за из цены, которая шокировала экспертов.