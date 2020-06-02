Apple iPhone XR рухнули в цене: в чем причина

Apple наводнила свои фирменные магазины восстановленными моделями iPhone XR по "вкусной" цене

Apple начала поставлять на рынок дешевые iPhone XR. Эти модели прошли этап Refurbished или официальное восстановление с сертификацией, что очень позитивно отразилось на их цене. Теперь смартфоны можно купить в официальном магазине Apple "всего" за 500 долларов, что на самом деле является отличной ценой для телефона, который ранее стоил 600 долларов.

Конечно, покупка "восстановленного" смартфона может показаться немного пугающей, но Apple давно известна продажей восстановленных устройств, причем достаточно высокого качества. Пользователи отмечают, что они неотличимы от новых, вплоть до упаковки. Под ярлыком Refurbished не всегда оказываются ранее вышедшие из строя смартфоны, это могут быть просто витринные образцы или возвращенные модели, которые не подошли покупателям по разным причинам.

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На восстановленные телефоны Apple предоставляется годовая гарантия. Более того Apple устанавливает им новую батарею и меняет корпус на более свежий. Телефоны, по сути, обладают всеми теми функциями и оснащением, что и новый смартфон.

Apple iPhone XR был выпущен вместе с iPhone XS и отличается современным дизайном, похожим на iPhone X и iPhone 11. Дисплей вместо OLED получил матрицу IPS, но по-прежнему выглядит великолепно. Внутри интегрирован довольно шустрый процессор Apple A12 Bionic, а также 64 ГБ памяти в базовой модели.

Конечно, если вы ищете дешевый iPhone, стоит рассмотреть еще одно устройство – iPhone SE, он сейчас стоит 400 долларов (14 999 гривен). IPhone SE 2020 выглядит уже устаревшим, так как обладает архаичной кнопкой Home, от которой Apple отказалась в iPhone X, отсутствие FaceID, но зато эта модель является самой дешевой во всей актуальной линейке устройств производителя.

Напомним, что ранее среди самых популярных смартфонов 2020 года оказался неожиданный лидер. Также ранее хакеры взломали iPhone всего за три дня.

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