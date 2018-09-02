Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Apple iPhone XS и iPhone XS Plus показали раньше анонса (фото)

Журналисты раздобыли секретные снимки новых смартфонов Apple за 2 недели до показа

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:26
Новые айфоны покажут 12 сентября. Фото: Business Insider
Новые айфоны покажут 12 сентября. Фото: Business Insider

Журналисты портала 9to5Mac раздобыли первую официальную фотографию двух новых моделей iPhone 2018 года. По-видимому, на снимках показаны два смартфона: iPhone XS и iPhone XS Plus.

iphone-xs
iPhone XS и iPhone XS Plus
9to5mac

Младшая модель получил 5,8-дюймовый дисплей с OLED матрицей, а старший аппарат такую же матрицу, но с увеличенным до 6,5 дюймов экраном. Кроме того, по информации портала, iPhone XS будет доступен в золотистом цветовом варианте.

Известно, что на 12 сентября Apple запланировала специальное мероприятие, на котором, как ожидается, будут представлены три новые модели iPhone, причем с двумя SIM-модулями. Кроме того, предполагается, что на мероприятии также состоится анонс новых смарт-часов Apple Watch и обновленного iPad Pro.

Напомним, что ранее цена iPhone X Plus шокировала экспертов, а осенью iPhone 8 тоже превратится в смартфон для бедных.

Еще несколько материалов по теме:
Apple выпустила iOS 12: список поддерживаемых устройств Apple WWDC 2018 Apple выпустит iPhone с двумя SIM-картами Apple готовит к выпуску MacBook для "бедных" Apple "воскресила" старый iPhone 5S с новым обновлением
фото iPad iPhone Apple дисплей Apple Watch
Источник: 9to5Mac
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров