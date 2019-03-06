Apple iPhone XS Max лишили звания смартфона с лучшим экраном в мире

Samsung Galaxy S10 получил наивысший балл в рейтинге лучшего дисплея в мире по версии DisplayMate

Galaxy S10 получил рейтинг A+ и награду "Смартфон с лучшим дисплеем" Фото: Tom's Guide

Флагманский смартфон iPhone XS Max лишился звания лучшего смартфона, уступив лидерство Samsung Galaxy S10 в очередной "битве". Эксперты из DisplayMate провели серию тестов топового флагмана Samsung по качеству дисплея и присудили новинке наивысший рейтинг A+ и награду "Смартфон с лучшим экраном".

Изогнутый экран Super AMOLED со структурой субпикселей Diamond Pixel размером 6,1 дюйма и разрешением 3040х1440 пикселей оказался лучшим решением на рынке мобильных устройств – дисплея с лучшим качеством, чем у Galaxy S10, сейчас просто не найти.

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Специалисты DisplayMate выделили более дюжины показателей, по которым экран смартфона Galaxy S10 можно считать лучшим, среди которых отмечены точность цветопередачи (0,4 JNCD), высочайший уровень яркости (1225 кд/м²) и минимальное изменение яркости при изменении углов обзора (23% при 30 градусах).

6,1-дюймовый экран Super AMOLED Galaxy S10 получил дополнительные баллы от DisplayMate за "бесконечную" контрастность, превосходные отличные антибликовые свойства экрана, широкий цветовой охват, наивысшую контрастность при естественном освещении и очень высокое разрешение в 3040х1440 пикселей.

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Напоследок эксперты подчеркивают, что плотность пикселей у Samsung Galaxy S10 составляет 550 ppi и обеспечивает максимальную четкость изображения, которую способен воспринимать человеческий глаз, поэтому повышение разрешения до 4K при диагонали в 6,1 дюйм не имело бы практического смысла.

Стоит отметить, что перед iPhone XS лидерскую позицию по качеству экрана занимал прошлогодний флагман Samsung Galaxy Note 9.

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