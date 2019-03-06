Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Apple iPhone XS Max лишили звания смартфона с лучшим экраном в мире

Samsung Galaxy S10 получил наивысший балл в рейтинге лучшего дисплея в мире по версии DisplayMate

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Galaxy S10 получил рейтинг A+ и награду "Смартфон с лучшим дисплеем"
Galaxy S10 получил рейтинг A+ и награду "Смартфон с лучшим дисплеем"
Фото: Tom's Guide

Флагманский смартфон iPhone XS Max лишился звания лучшего смартфона, уступив лидерство Samsung Galaxy S10 в очередной "битве". Эксперты из DisplayMate провели серию тестов топового флагмана Samsung по качеству дисплея и присудили новинке наивысший рейтинг A+ и награду "Смартфон с лучшим экраном".

Изогнутый экран Super AMOLED со структурой субпикселей Diamond Pixel размером 6,1 дюйма и разрешением 3040х1440 пикселей оказался лучшим решением на рынке мобильных устройств – дисплея с лучшим качеством, чем у Galaxy S10, сейчас просто не найти.

Читайте также
Эксперты назвали лучшие смартфоны с надежной защитой от взлома

Специалисты DisplayMate выделили более дюжины показателей, по которым экран смартфона Galaxy S10 можно считать лучшим, среди которых отмечены точность цветопередачи (0,4 JNCD), высочайший уровень яркости (1225 кд/м²) и минимальное изменение яркости при изменении углов обзора (23% при 30 градусах).

6,1-дюймовый экран Super AMOLED Galaxy S10 получил дополнительные баллы от DisplayMate за "бесконечную" контрастность, превосходные отличные антибликовые свойства экрана, широкий цветовой охват, наивысшую контрастность при естественном освещении и очень высокое разрешение в 3040х1440 пикселей.

Читайте также
ТОП-10 лучших смартфонов в мире возглавили флагманы Samsung и Xiaomi

Напоследок эксперты подчеркивают, что плотность пикселей у Samsung Galaxy S10 составляет 550 ppi и обеспечивает максимальную четкость изображения, которую способен воспринимать человеческий глаз, поэтому повышение разрешения до 4K при диагонали в 6,1 дюйм не имело бы практического смысла.

Стоит отметить, что перед iPhone XS лидерскую позицию по качеству экрана занимал прошлогодний флагман Samsung Galaxy Note 9

Как использовать смартфон в банковских делах:

Напомним, что ранее Samsung поборол Apple в забавной схватке - смартфон южнокорейского производителя зарядил Айфон. Также рекомендуем узнать, почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого – эксперты озвучили причину высокого ценника

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
OnePlus 7 лишился главного недостатка смартфонов: фото Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке Samsung Galaxy S10: какая модель оказалась быстрее - видео
рейтинг iPhone Galaxy смартфон Samsung Samsung Galaxy iPhone XS Samsung Galaxy S10
Реклама

Новости партнеров

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Ани Лорак снова собирается замуж?
Ани Лорак снова собирается замуж?
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
У зеленій сукні і чорних ботильйонах: стильний вихід Кейт
У зеленій сукні і чорних ботильйонах: стильний вихід Кейт

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:46Стиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

Вчера, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Вчера, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 07:11Техно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 мартаШоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

4 мартаFun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

4 мартаТехно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

4 мартаТехно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

4 мартаTravel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

4 мартаТехно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

3 мартаШоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Новости партнеров

Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем