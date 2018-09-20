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Apple iPhone XS оказался быстрее iPhone X на 200%

Невероятных показателей удалось добиться благодаря новым технологиям в новых iPhone

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:35
В сетях LTE iPhone XS нет равных. Фото: Search Engine Journal
В сетях LTE iPhone XS нет равных. Фото: Search Engine Journal

Apple iPhone XS уже проверили на скорость в сетях 4G LTE и сравнили со старыми моделями iPhone. Результаты впечатлили экспертов – модель XS в сетях 4G оказалась быстрее iPhone X на 200%.

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Замеры скорости интернет-соединения проводили в сетях мобильных операторов AT&T, Verizon и T-Mobile на территории США. Лучший результат показал iPhone XS с SIM-картой от AT&T, выдав скорость загрузки на отметке 72,27 Мбит/с против 27 Мбит/с у iPhone X. Verizon и T-Mobile достигли показателей 62,2 и 59,92 Мбит/с соответственно. Средний прирост в скорости по сравнению с iPhone X составил 233%.

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Замеры скоростей на iPhone XS и iPhone X
Фото: appleinsider.ru

Таких показателей удалось добиться благодаря использованию технологий 4×4 MIMO и LAA в новых iPhone, отличающиеся увеличенной пропускной способностью и низким уровнем помех. Очевидно, наращивая скорость, производитель готовится к полноценному запуску 5G.

Напомним, что ранее цена iPhone XS Max получилась шокирующе дорогой, сделав смартфон самым дорогим мобильным устройством Apple. Однако, несмотря на свое технологическое совершенство, Apple iPhone XS лишился передовой технологии.

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Источник: AppleInsider
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