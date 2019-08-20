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Apple iPhone XS взломали хакеры и показали, как это сделать

Хакерам удалось найти брешь в прошивке iOS 12.4 и выпустить публичный jailbreak

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Взлом iPhone XS происходит за 4 секунды
Взлом iPhone XS происходит за 4 секунды
Фото: Pinterest

Защита iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR наконец-то пала – хакерам удалось взломать смартфоны методом джейбрейка (jailbreak). Несмотря на попытки Apple защитить свои смартфоны от взлома, хакерам удалось найти брешь в прошивке iOS 12.4 и использовать ее в своих целях. Об этом сообщает Engadget.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Исследователь безопасности под псевдонимом Pwn20wnd выпустил первый бесплатный публичный джейлбрейк для всех новых iPhone. Пользователи в Twitter уже делятся результатами рабочего метода взлома и благодарят хакера. Стоит отметить, что взлом происходит всего за 4 секунды.

Джейлбрейк (англ. Jailbreak – "взлом") — официально неподдерживаемая корпорацией Apple операция, которая ломает защиту прошивки iOS и предоставляет следующие возможности:

  • Открывает полный доступ к файловой системе iPhone или iPad.
  • Возможность занесения в устройство ПО не только из App Store, но еще с помощью альтернативного магазина приложений Cydia.
  • Разблокировка GSM-чипа с отвязкой от AT&T, Verizon, Sprint.
  • Бесплатное использование платных приложений и игр (пиратство).
  • Кастомизация интерфейса.

Несмотря на кажущуюся "халяву", за ней скрывается серьезная опасность. Взлом доказал Apple, что сейчас все мобильные устройства iPad и iPhone оказались под угрозой, ведь в смартфонах и планшетах компании существует брешь в безопасности, которой непременно воспользуются злоумышленники в своих целях. По крайней мере, до выхода "хотфикса" iOS 12.4.1.

Также стоит понимать, что процесс jailbreak может приводить к переводу аппарата в состояние "кирпич", когда iPhone или iPad просто перестанет загружаться вследствие повреждения прошивки. Очень часто после "окирпичивания" не представляется возможным вернуть смартфон в рабочее состояние, поэтому взлом методом джейлбрейка делают исключительно на свой страх и риск. По вышеописанным причинам мы не будем выкладывать ссылки на прошивку c джейлбрейком.

Напомним, что ранее в Израиле научились взламывать все модели iPhone. В свою очередь Apple запретила взламывать iPhone и iPad и предупреждала пользователей об опасности джейлбрейка.

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Источник: Engaget
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