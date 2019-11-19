Apple исправила "тонну" ошибок iPhone в iOS 13.2.3

Новый патч является седьмым по счету с момента выхода iOS 13 и iPadOS 13

Apple тестирует бета-версию iOS 13.3 Фото: Unsplash

Apple выпустила 13-ю версию своей мобильной операционной системы пару месяцев назад. IOS 13 принесла с собой множество новых функций, а также множество ошибок, вызывавших проблемы с iPhone. В понедельник технический гигант выпустил iOS 13.2.3 (iPadOS 13.2.3) для решения "тонны" проблем, чтобы iPhone, iPad или iPod Touch мог работать как можно более плавно, уверяет Apple.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

Свежее обновление является седьмым с момента запуска iOS 13, и включает исправления ошибок и улучшения, обнаруженные в Mail, Files, Notes и Messages. К примеру, был исправлен поиск в Spotlight, который был обнаружен с момента выхода прошивки.

Читайте также: Найден способ сэкономить заряд iPhone на iOS 13

Обновление iOS 13.2.3 также исправляет загрузку контента в фоновом режиме, исправление проблемы с получением новых писем в почтовом приложении, цитировании сообщений в новых сообщениях учетных записей Exchange. Также прошивка решает проблему с отображением фотографий, ссылок и других вложений в сообщениях iMessage.

В настоящее время Apple тестирует бета-версию iOS 13.3, в которой, как ожидается, появятся некоторые незначительные дополнения, вроде улучшенной поддержки FIDO2-совместимых ключей безопасности, использующих USB, Lightning или NFC.

Напомним, что ранее Apple призналась, что iPhone 6S подлежат бесплатному ремонту. Также недавно Apple iPhone 11 провалил тест на прочность. В то же время эксперты заметили, что пользователи массово выбрасывают iPhone и покупают Samsung.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.