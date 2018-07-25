Apple извинились за серьезную ошибку в MacBook Pro 2018

Компания признает, что ноутбук страдает от "троттлинга"

Перегрев MacBook 2018 исправили программно.Фото: naaju.com

В Apple признали обнаруженную на прошлой неделе серьезную проблему перегрева MacBook Pro 2018.

Компания признает, что ноутбук страдает от "троттлинга" – механизмом защиты процессора с принудительным сбрасыванием частоты при сильном перегреве процессора.

"Мы приносим извинения каждому пользователю, столкнувшемуся с проблемами заниженной производительности в своих новых системах", – заявила Apple.

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Чтобы исправить перегрев, Apple анонсировали обновление macOS High Sierra 10.13.6 (17G2208), призванное исправить отсутствующий цифровой ключ, который автоматически регулирует тактовые частоты при тепловых перегрузках, не допуская критических значений.

Однако Apple не стали раскрывать в подробности по поводу того, как так получилось, что в системе не было этого самого "цифрового ключа".

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Пользователи в сети назвали это исправление "костылем", который просто занижает частоты, не допуская перегрева, принудительно снижая скорость работы процессора.

Apple в свою очередь уверяет, что после обновления скорость работы 15-дюймовой модели MacBook Pro 2018 возрастет на 70%.

Напомним, что Apple осенью превратит iPhone 8 в смартфон для бедных, а ранее была замечена серьезная ошибка в безопасности iPhone, которая сделала их "дырявыми".