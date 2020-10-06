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Apple изменили эмодзи в маске – теперь он улыбается

Сегодня, 18:05

Компания сделала это в знак поддержки ношения масок во время пандемии

Эмодзи в защитной маске теперь улыбается. Apple поменяли смайл в последнем обновлении iOS – 14.2. Раньше человечек выглядел грустным, сейчас же его легкая улыбка заметна даже из-под маски.

Об этом сообщили Emojipedia.

Правда есть один минус нового эмодзи – он доступен только в последнем обновлении операционной системы. Это означает, что улыбающийся смайлик в маске, отправленный из iOS 14.2, по-прежнему будет казаться грустным или больным при получении на ранней версии iOS или на других платформах.

Apple изменили смайлик в маске
Apple изменили смайлик в маске
Фото: blog.emojipedia.org

В 2020 году смайл в маске стал одним из самых популярных эмодзи, используемых в сообщениях о коронавирусе.

Если ношение масок должно стать нормой и поощряться для людей независимо от симптомов, тогда символика ношения масок не должна означать обязательную болезнь. Видимо, по этой причине Apple решили усовершенствовать данный смайл.

Отметим, что компания Samsung переделала эмодзи в маске еще в марте, после чего их человечек тоже стал улыбаться.

Ранее стало известно, что Apple создали защитную маску с дизайном от iPhone. Также вам может быть интересно узнать, как выглядят iPad и iPad Air нового поколения, стоимостью от 299 долларов.

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