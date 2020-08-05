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Apple MacBook массово перестают заряжаться после обновления macOS

Сегодня, 08:45

Новая функция MacOS Catalina 10.15.5 вызвала панику среди владельцев – MacBook перестали заряжаться от сети

Пользователи лэптопов MacBook внезапно столкнулись с новой проблемой – они перестают заряжаться после свежего обновления MacOS Catalina. Службы поддержки Apple начали массово "атаковать" испуганные владельцы дорогих ноутбуков с просьбой починить зарядку. Потребители жаловались, что их устройства перестали заряжаться до 100%, что явно намекало на неисправность батарей, сообщает MacRumors.

Всех успокоила Apple и опубликовала на сайте поддержки объяснение, где рассказывает о новой функции "Состояние аккумулятора". Apple сообщает, что новый индикатор состояния батареи "Не заряжается" не является неисправностью — это новый способ управления "здоровьем" аккумулятора и паниковать не стоит.

Смотрите также в сюжете о том, почему батареи взрываются:

Новая функция управления работоспособностью встроенной батареи, появилась в macOS Catalina 10.15.5. Суть ее в том, чтобы продлить срок службы аккумулятора, снизив скорость его химического старения. Она автоматически отслеживает историю изменения температуры и схемы зарядки аккумулятора, то есть "самообучается" и подстраивается под пользователя.

"В зависимости от настроек ваш MacBook может временно приостановить зарядку, чтобы помочь откалибровать управление работоспособностью батареи. Такая функция предназначенна для увеличения срока службы батареи", – пишет Apple.

Функция "Состояние аккумулятора" в macOS Catalina 10.15.5
Функция "Состояние аккумулятора" в macOS Catalina 10.15.5
Фото: Wylsa

Иными словами, если вы подключили ноутбук к адаптеру питания и в строке меню отображается предупреждение "Аккумулятор не заряжается", а функция отслеживания состояния аккумулятора активирована, — это нормально. Просто ноутбук "понимает", что сейчас аккумулятор полностью заряжен и нагружать его не нужно. Более того, функция может отключать зарядку, если вы очень часто пользуетесь ноутбуком от сети. Не стоит бояться, что при работе "от сети" заряд будет на отметке 80–90%.

Проблемы с зарядкой у MacBook нет – это особенность macOS
Проблемы с зарядкой у MacBook нет – это особенность macOS
Фото: Pexels

Функция отслеживания состояния аккумулятора доступна владельцам ноутбуков с портами Thunderbolt 3, ими оснащены следующие модели:

  • MacBook Pro (2016 г.) и более поздние модели
  • MacBook Air (2018 г.) или более поздней версии
  • iMac (2017 г.) и более поздние модели

Напомним, что ранее в MacBook Air нашли скрытую "угрозу". В то же время эксперты по безопасности обнаружили, что за владельцами MacBook подсматривают по веб-камере.

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Источник: Macrumors
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