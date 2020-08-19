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Apple начала запись презентации iPhone 12: озвучена дата выхода и цены

Сегодня, 14:07

По словам инсайдеров, стоимость iPhone 12 составит 649 долларов, iPhone 12 Pro – в 999 долларов и iPhone 12 Pro Max – в 1099 долларов

Apple официально объявила о том что презентация и выход iPhone 12 переносится на более поздний срок. Если базовый смартфон появится в продаже 19 октября, то выхода версии iPhone Pro придется подождать ближе к зиме. В настоящее время Apple занята подготовкой онлайн-презентации iPhone 12, которая намечена на 12-14 октября (точной даты пока нет). В данный момент записана уже пятая версия презентации, продолжительность которой составила 2 часа 20 минут, сообщает инсайдер @LeaksApplePro на своей странице в Twitter.

Ожидается, что осенью 2020 года Apple анонсирует сразу четыре модели iPhone 12, которые внешне будут "теми же самыми iPhone, но с улучшенной камерой, увеличенным объемом памяти и более быстрым процессором Apple A14". Кроме того, в ходе презентации будут представлены и другие продукты: обновленные часы Apple Watch и планшет iPad, как два новых MacBook на базе процессорной архитектуры ARM, а также долгожданная беспроводная зарядная станция AirPower. Напомним, что Apple представила AirPower несколько лет назад, но так и не выпустила, поскольку инженеры столкнулись с проблемой сильного перегрева устройства.

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Что характерно, инсайдеры говорят, что Apple в этом году сможет приятно удивить поклонников своих смартфонов тем, что сможет снизить цену на базовый iPhone 12. В прошлом году Apple снизила градус повышения ценника, обвалив стоимость iPhone 11 до 699 долларов, что на 50 долларов дешевле, чем iPhone XR 2018 года. Эта тенденция может продолжиться. Ресурс MacRummors, ссылаясь на слова технического инсайдера Джона Проссера, сообщил, что Apple будет оценивать 5,4-дюймовый iPhone 12 в 649 долларов, 6,1-дюймовый iPhone 12 в 749 долларов, iPhone 12 Pro – в 999 долларов и iPhone 12 Pro Max – в 1099 долларов.

Из прочих нововведений у iPhone 12 отмечается наличие 5G модема, наличие корпуса с темно-синей расцветкой, а также бедной комплектацией без наушников и даже зарядки.

Напомним, что ранее в iPhone 13 собираются внедрить передовую технологию, копирующую Huawei и Samsung. В то же время владельцы Android массово бегут к Apple на iPhone SE.

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Источник: Macrumors
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