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Apple начинает продажи сверхмощного компьютера Mac Pro

Мощный компьютер Apple Mac Pro и монитор Pro Display XDR будут доступны по предзаказу 10 декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:52
Mac Pro 2019 с монитором Pro Display XDR обойдется покупателям в 11 тысяч долларов
Mac Pro 2019 с монитором Pro Display XDR обойдется покупателям в 11 тысяч долларов
Фото: CNET

На презентации WWDC 2019 Apple представила компьютер Mac Pro, дизайн которого был высмеян за сходство с обычной теркой для овощей. Но на мероприятии точной даты начала продаж компьютера объявлено не было. Сегодня компания официального заявила, что 10 декабря откроются предзаказы на Apple Mac Pro и монитор Pro Display XDR, сообщает Digital Trends.

Смотрите также в сюжете о том, как мошенники попадают в ваш компьютер:

Клиенты уже начали получать официальные письма с датой, когда они могут приобрести оборудование высочайшего класса.

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Mac Pro 2019 является новым взглядом на дизайн настольных компьютеров от Apple. Предыдущая версия Mac Pro, известная в народе как "мусорное ведро", вышла в 2013 году. Apple призналась, что использование циллиндрического дизайна было не самой лучшей идеей, так как это затрудняло модернизацию при помощи более новых и мощных компонентов, что вызывало риск перегрева. Вместо этого в 2019 году Mac Pro принял более традиционный дизайн корпуса-параллелепипеда, напоминающий классический Power Mac G5 2003 года выпуска.

Apple Mac Pro и Pro Display XDR
Apple Mac Pro и Pro Display XDR
Фото: CNET

Pro Display XDR поставляется отдельно и является первым автономным дисплеем с высоким разрешением, который Apple выпустила с момента прекращения производства Thunderbolt Display в 2016 году. Apple заявляет, что монитор предлагает исключительную яркость и контрастность, которые выходят далеко за рамки HDR. С яркостью 1000 нит, контрастностью 1000000:1 и полностью переработанной светодиодной панелью, этот экран является настоящим "чудовищем" в мире профессиональных мониторов.

Apple Mac Pro и Pro Display XDR
Apple Mac Pro и Pro Display XDR
Фото: CNET

Стоимость Mac Pro начинается с колоссальных 6 тысяч долларов, в то время как Pro Display XDR стоит 5 тысяч долларов. Эти цены кажутся невероятно завышенными, они вполне сопоставимы с миром компьютеров на Windows, если сравнить их технические характеристики.

Напомним, что ранее Apple покинул главный дизайнер iPhone Джонатан Айв. Также в прошлом месяце Apple выпустила MacBook Pro c 16-дюймовым экраном.

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Источник: Digital Trends
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