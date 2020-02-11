Apple наказали за замедление iPhone

Apple согласилась со штрафом и оспаривать его не будет

Apple заплатит 25 миллионов евро штрафа Фото: Unsplash

Во Франции местный регулятор по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и предотвращения мошенничества (DGCCRF) оштрафовал Apple на 25 миллионов евро. Приговор был вынесен за известную проблему с намеренным замедлением iPhone – старые смартфоны тормозили после прошивки на новые версии iOS. Об этом сообщает AppleInsider.

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Речь идет об обновлениях 2017 года — iOS 10.2.1 и 11.2. Эти версии мобильных операционных систем специально замедляли работу смартфонов с истощенными аккумуляторами при пиковых нагрузках или на холоде. Apple специально замедляла частоту процессоров для защиты смартфонов от внезапных отключений. Это сильно сказывалось на скорости работы iPhone 6, SE и 7, владельцы которых были вынуждены приобретать новые устройства или делать замену батареи.

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Такое решение обернулось для компании многочисленными судебными исками, в результате которых пришлось принести публичные извинения, снизить стоимость замены аккумулятора в 2018 году, а позже в iOS была добавлена опция, позволяющая отключать принудительное замедление.

Apple согласилась со штрафом и оспаривать его не будет, сообщает DGCCRF. В ближайшее время на сайте компании появится соответствующее заявление о ситуации. Расследование было начато 5 января 2018 года прокуратурой Парижа после жалоб пользователей.

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