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Apple насытит рынок пятью новыми iPhone в 2020 году

В 2020 году появится iPhone SE 2 и четыре модели iPhone 12

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Apple iPhone SE 2 получит начинку от iPhone 11
Apple iPhone SE 2 получит начинку от iPhone 11
Фото: Pexels

По устоявшейся традиции Apple ежегодно выпускает по три новых iPhone: один "бюджетный" и два премиальных. Но, как сообщает 9to5Mac, ситуация кардинально поменяется в 2020 году. Согласно новому отчету, в следующем году мы можем ожидать целых пять новых iPhone. Причем одна из новинок выйдет не в сентябре, а весной.

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Информацию о новых iPhone 2020 года поведал известный аналитик Apple Минг-Чи Куо. Этот эксперт обладает впечатляющим послужным списком, когда дело доходит до отчетности о планах Apple на будущее.

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В своем последнем отчете Куо уверяет, что у Apple выпустит новый iPhone SE 2 с мощностью iPhone 11 в первой половине 2020 года. Ожидается, что SE 2 будет обладать дизайном, похожим на 4,7-дюймовый iPhone 8 с обновленными внутренними характеристиками, аналогично тому, как первый SE сохранил дизайн iPhone 5S, но со спецификациями iPhone 6S.

Позднее в 2020 году Apple сделает большое обновление. Куо ожидает четыре новых iPhone, начиная с 5,4-дюймовой модели, две с 6,1-дюймовым экраном и один 6,7-дюймовый "гигант". Эксперт уверяет, что все четыре телефона используют OLED-дисплеи и будут обладать поддержкой 5G, причем основными отличиями являются камеры.

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5,4-дюймовый и более дешевый 6,1-дюймовый iPhone получат по две задние камеры, в то время как у более дорогих 6,1-дюймовых и 6,7-дюймовых Айфонов интегрированы три задние камеры с 3D-датчиком. В отчете Куо, посвященном дизайну, говорится, что четыре новых OLED-телефона будут "похожи на iPhone 4".

Для сравнения, в этом году iPhone 11 обладает 6,1-дюймовым экраном, в то время как у iPhone 11 Pro установлен 5,8-дюймовый OLED, а 11 Pro Max – 6,5-дюймовый OLED-дисплей. У 11 есть две задние камеры, в то время как Pro и Pro Max имеют три задние камеры.

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В дополнение к подробному описанию планов iPhone на 2020 год, по словам Куо, в iPhone 2021 могут полностью отказаться от порта Lightning и перейти на "полностью беспроводную зарядку". Это может означать, что Apple не станет оснащать iPhone портом USB-C для проводной зарядки.

Напомним, что ранее у Apple были планы по возрождению классического iPhone 4. Также недавно эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году.

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