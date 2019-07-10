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Apple навсегда "похоронила" MacBook Air

Компания сняла с производства и продажи 12-дюймовую модель MacBook Air

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
12-дюймовый MacBook Air был самым легким ноутбуком Apple
12-дюймовый MacBook Air был самым легким ноутбуком Apple
Фото: Unsplash

Наряду с обновлением своих ноутбуков Retina MacBook Air и MacBook Pro Apple официально заявила о прекращении выпуска 12-дюймового MacBook и MacBook Air предыдущего поколения. Обновленная линейка теперь состоит из 13-дюймового MacBook Air Retina и 13- и 15-дюймового MacBook Pro с сенсорной панелью.

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"Похороны" 12-дюймового MacBook огорчили многих пользователей, так как это был самый легкий и компактный ноутбук Apple, за что его и ценили покупатели. Чтобы расставание было не таким болезненным, Apple снизила начальную цену на Retina MacBook Air на 100 долларов.

MacBook Air 12" был любимым компаньоном завсегдатаев кафе
MacBook Air 12" был любимым компаньоном завсегдатаев кафе
Фото: Unsplash

Дебютировавший в 2015 году MacBook Air 12" за четыре года успел сильно устареть, как технически, так и с точки зрения стандартов дизайна Apple. Тем не менее, именно этот лэптоп был любимым компаньоном завсегдатаев кафе, предлагая пользователям удобство, скорость и компактные габариты, тогда как аналоги на Windows не могли обеспечить аналогичные впечатления.

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12-дюймовый MacBook заменит 13-дюймовый Retina MacBook Air, который был выпущен осенью 2018 года по более низкой цене. Также он оснащался большим количеством портов, Touch ID и более длительным временем автономной работы. Правда за больший экран, батарею и аппаратное оснащение пришлось расплачиваться увеличенным весом и габаритами.

В то время как Apple больше не продает 12-дюймовый MacBook или MacBook Air предыдущего поколения, эти ноутбуки пока доступны в Amazon и других розничных магазинах до тех пор, пока не закончатся запасы на складах, и тогда изящный лэптоп останется лишь историей.

Напомним, что ранее Apple готовила MacBook Pro с гигантским экраном, который планируют выпустить в 2021 году. Также компания планировала выпустить MacBook будущего на основе iPhone.

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Источник: 9to5Mac
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