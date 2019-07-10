Apple навсегда "похоронила" MacBook Air

Компания сняла с производства и продажи 12-дюймовую модель MacBook Air

12-дюймовый MacBook Air был самым легким ноутбуком Apple Фото: Unsplash

Наряду с обновлением своих ноутбуков Retina MacBook Air и MacBook Pro Apple официально заявила о прекращении выпуска 12-дюймового MacBook и MacBook Air предыдущего поколения. Обновленная линейка теперь состоит из 13-дюймового MacBook Air Retina и 13- и 15-дюймового MacBook Pro с сенсорной панелью.

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"Похороны" 12-дюймового MacBook огорчили многих пользователей, так как это был самый легкий и компактный ноутбук Apple, за что его и ценили покупатели. Чтобы расставание было не таким болезненным, Apple снизила начальную цену на Retina MacBook Air на 100 долларов.

MacBook Air 12" был любимым компаньоном завсегдатаев кафе Фото: Unsplash

Дебютировавший в 2015 году MacBook Air 12" за четыре года успел сильно устареть, как технически, так и с точки зрения стандартов дизайна Apple. Тем не менее, именно этот лэптоп был любимым компаньоном завсегдатаев кафе, предлагая пользователям удобство, скорость и компактные габариты, тогда как аналоги на Windows не могли обеспечить аналогичные впечатления.

12-дюймовый MacBook заменит 13-дюймовый Retina MacBook Air, который был выпущен осенью 2018 года по более низкой цене. Также он оснащался большим количеством портов, Touch ID и более длительным временем автономной работы. Правда за больший экран, батарею и аппаратное оснащение пришлось расплачиваться увеличенным весом и габаритами.

В то время как Apple больше не продает 12-дюймовый MacBook или MacBook Air предыдущего поколения, эти ноутбуки пока доступны в Amazon и других розничных магазинах до тех пор, пока не закончатся запасы на складах, и тогда изящный лэптоп останется лишь историей.

Напомним, что ранее Apple готовила MacBook Pro с гигантским экраном, который планируют выпустить в 2021 году. Также компания планировала выпустить MacBook будущего на основе iPhone.

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