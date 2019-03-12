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Apple не может исправить "тормоза" в iPhone XS: видео

Компания Apple признала проблему с дисплеями iPhone XS, но не может их поправить

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Apple меняет iPhone с проблемным интерфейсом на новые
Apple меняет iPhone с проблемным интерфейсом на новые
Фото: Digital Trends

Пользователи iPhone XS и XS Max начали возмущаться, что их дорогие смартфоны страдают от проблем с "тормозами" и лагами интерфейса. Выяснилось, что Apple признала проблему и предпринимает шаги по ее устранении, но попытки эти оказываются безуспешными, сообщает Gizchina.

Как сообщили пользователи официального форума техподдержки, Apple пошла на радикальные меры и просто меняет некоторые iPhone с проблемным интерфейсом на новые. Однако в устройствах, выданных взамен, проблема проявляется вновь.

Один пользователь вовсе отметился тем, что менял свой iPhone XS дважды и это никоем образом не исправило ошибку. Он заявил, что все три смартфона, которые побывали в его распоряжении (один купленный и два подменных), страдали от зависаний операционной системы iOS, которые проявлялись спустя несколько секунд бездействия.

Пользователи в Сети попытались самостоятельно найти решение сложившейся ситуации. Сперва считалось, что виной всему плохая калибровка экрана. Но более опытные пользователи видят причину, которая скрывается гораздо глубже в аппаратной части смартфонов. По словам приверженцев новой идеи, "тормоза и лаги" интерфейса могут проявляться в результате сбоя в реализации режима Deep Sleep, за работу которого отвечает мощный процессор A12 Bionic. Но, если это действительно так, выглядит очень странным, что баг не проявляется на iPhone XR, который функционирует на базе того же чипа и тоже должен страдать от того же сбоя.

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Пока что тормоза с интерфейсом решить нельзя другим способом, кроме как заменить проблемный iPhone XS в официальном сервисном центре на новый.

Напомним, что ранее свежее обновление Windows 10 затормозило работу компьютеров по всему миру. А на прошлой неделе Apple iPhone XS Max лишили звания "лучшего смартфона".

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Источник: Gizchina
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