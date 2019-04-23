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Apple не смогла скрыть главную тайну iPhone 11

Секретные снимки iPhone 11 подтверждают наличие трех фотокамер и моноброви

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Макеты подтверждают ранее опубликованные рендеры iPhone 11
Макеты подтверждают ранее опубликованные рендеры iPhone 11
Фото: Weibo

В китайской социальной сети Weibo разместили фотографии макетов новых iPhone 2019 (iPhone 11). Снимки сильно отличаются от появившихся ранее прототипов. Авторы утверждают, что это подлинные заготовки для корпуса новых iPhone.

Лицевая сторона макета iPhone 2019
Лицевая сторона макета iPhone 2019
Фото: Weibo

Вероятнее всего, именно так будут выглядеть iPhone 11 и iPhone 11 Max. Скорее всего Apple так и не смогла найти решение для устранения "челки", поэтому в новых моделях она останется, где будут располагаться фронтальные камеры, датчики приближения и динамик.

Тыльная сторона макета iPhone 2019
Тыльная сторона макета iPhone 2019
Фото: Weibo

Кроме этого, фотографии подтверждают, что обе новинки оснастят камерой с тремя модулями. Предположительно, первый — основной, второй — телеобъектив, третий — сенсор глубины с поддержкой технологии Time of Flight (ToF), который также будет широкоугольным.

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Смартфоны будут отличаться диагоналями дисплеев. Также им приписывают наличие новых матовых расцветок, аккумулятор на 3500-4000 мАч, порт для зарядки USB-C вместо Lightning и защиту от воды по стандарту IP68.

Смотрите также в сюжете о секретных функциях защиты смартфонов:

Напомним, что ранее появились сведения о том, что дешевые смартфоны Xiaomi получат долгожданную опцию. Также стало известно, что Google откажется от Chrome на Android по требованию ЕС.

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Источник: gagadget.com
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