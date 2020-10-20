Apple объявили, сколько будет стоить ремонт нового iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Стоимость ремонта дисплея iPhone 12 увеличилась по сравнению с прошлым годом

В компании Apple объявили, сколько будет стоить ремонт нового iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Ремонт экрана iPhone 12 Pro обойдется в 279 долларов, как и для прошлогоднего iPhone 11 Pro. Об этом сообщили The Verge.

Но починить дисплей базового iPhone 12 теперь будет на 80 долларов дороже, чем в прошлом году – и составит 279 долларов. Выросла до 499 долларов и стоимость ремонта "других повреждений", что на 50 долларов дороже, чем в прошлом году.

iPhone 12 Фото: Apple

Для ремонта дисплея iPhone 12 это существенное повышение цены по сравнению с iPhone 11. Вероятно это произошло потому, что теперь у него OLED, а не ЖК-дисплей.

В целом, затраты на ремонт не изменились для потенциальных владельцев iPhone 12 Pro. В то же время новый iPhone 12 требует более дорогостоящего ремонта.

Остается только надеяться, что крышка Ceramic Shield, защищающая дисплеи, достаточно прочная, чтобы защитить его от повреждений.

Цены на ремонт iPhone 12 Pro Max и 12 mini пока не были объявлены.

Напомним, ранее стало известно, что новый iPhone 12 превзошел iPhone 11 по предзаказам. Также мы называли дату, когда iPhone 12 будет продаваться в Украине.

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