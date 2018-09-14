Apple опубликовала все проморолики с презентации iPhone XS Max

Если вы не следили за презентацией, у вас теперь есть возможность увидеть все, что на ней показывали.

Apple iPhone XS можно увидеть на YouYube в высоком качестве. Фото: Apple

Компания Apple анонсировала три смартфона на презентации 12 сентября, где были представлены iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и улучшенные "умные" часы Apple Watch. Помимо новых гаджетов, Apple анонсировала выпуск новых операционных систем: iOS 12 и macOS 10.14 Mojave.

Запись этого мероприятия, а также показанные на нём проморолики выложены на YouTube. Если вы не следили за презентацией, у вас теперь есть возможность увидеть все, что на ней показывали.

Это самый первый ролик, стартовавший перед презентацией. Якобы девушка доставляет секретный чемоданчик для Тима Кука перед самым стартом мероприятия. В чемоданчике оказывается кликер главы Apple, без которого он не может начать показ новинок.

Анонс Apple Watch Series 4.

Красивый ролик с демонстрацией возможностей смарт-часов Apple Watch:

Демонстрация всего нового модельного ряда iPhone: iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max

Полное видео презентации Apple 2018:

Напомним, что на следующий день после презентации Huawei высмеяли Apple за их новые iPhone, процитировав: "Спасибо, что выпустили то же самое". А китайский производитель смартфонов OnePlus скопирует самое неудобное решение от iPhone.