Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad

На презентации iPhone SE 2 и iPad Pro ожидалось присутствие не менее 1000 человек, но в Калифорнии запретили массовые мероприятия

Недавно инсайдерами была опубликована информация, что Apple планировала выпустить iPhone SE 2 (он же iPhone 9) 31 марта. Однако пандемия коронавируса повлияла на решение компании из Купертино вовсе отменить мероприятие, на котором должны были показать долгожданные новинки.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 сорвала все поставки компонентов для смартфонов, из-за чего Apple не смогла бы получить нужный объем продукции к моменту старта продаж. Более того, власти калифорнийского округа Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple и должна была пройти презентация, запретили организацию массовых мероприятий.

На презентации iPhone SE 2 и iPad Pro ожидалось присутствие не менее 1000 человек. В результате отмены корпорация может устроить онлайн-трансляцию премьеры, либо просто опубликовать пресс-релиз с информацией о новых девайсах.

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Из-за действующего запрета летняя презентация и ежегодная конференция Apple WWDC 2020 также могут быть отменены. WWDC является одним из крупнейших в мире мероприятий для разработчиков, которое стабильно собирает до 6000 гостей.

Напомним, что ранее Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone. Также Apple видела спасение в дешевом iPhone 9.

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