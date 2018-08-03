Apple отобрали у пользователей важный аксессуар

Проводной аксессуар мешает грандиозным планам Apple перевести пользователей iPhone к беспроводному будущему.

Apple изымет бесплатный переходник из комплекта. Фото: BGR India

Начиная с iPhone 7 Apple полностью отказалась от 3,5-мм разъема для наушников, мотивируя тем, что через Lightning звук будет лучше. Чтобы прослушивать музыку на iPhone, Apple предлагает либо использовать Bluetooth наушники, либо использовать проводную акустику, но через Lightning.

Однако, в компании понимали, что владельцы iPhone 7 покупали дорогие наушники с 3,5-мм разъемом, поэтому могли разгневаться на Apple за такое решение. Для этого в комплекте со всеми смартфонами iPhone 7 и выше поставлялся бесплатный переходник Lightning.

Переходник 3,5-мм на Lightning BGR India

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается — в моделях 2018 года бесплатного переходника на 3,5-мм наушники в комплекте уже не будет.

Компания Cirrus Logic, занимающаяся выпуском переходников 3,5-мм на Lightning, заявила, что больше не занимается производством аксессуара в новых моделях. Владельцам iPhone 9 и iPhone X Plus придется покупать переходник от сторонних производителей за 9 долларов (249 гривен).

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По мнению Apple, проводной аксессуар мешает грандиозным планам перевести пользователей iPhone к беспроводному будущему.

Напомним, что ранее Apple объявили цену iPhone X для бедных, а Samsung поиздевались над Apple.