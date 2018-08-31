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Apple озвучила дату презентации новых iPhone

По слухам, iPhone X 2018 года будет называться iPhone XS

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:22
Apple уже приглашает журналистов на презентацию. Фото: GizChina Greece
Apple уже приглашает журналистов на презентацию. Фото: GizChina Greece

Компания Apple уже рассылает приглашения журналистам на официальную презентацию новых iPhone. В этот раз показ новинок пройдет в театре имени Стива Джобса.

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Официальный пригласительный от Apple
Фото: 9to5mac

На презентации Тим Кук со своей командой покажет три новых iPhone, которые будут улучшенными моделями 2017 года с буквой "S" в названии. По слухам, iPhone X 2018 года будет называться iPhone XS. Новинки все получат более мощное "железо" и будут быстрее прошлогодних моделей, а некоторые даже получат дополнительный слот под SIM-карту.

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Отличия iPhone 2018 от моделей 2017 года
Фото: KGI Research

Помимо iPhone Apple представит Apple Watch четвертого поколения и iPad Pro с Face ID. До развенчания всех мифов о новинках осталось 2 недели.

Напомним, что ранее СМИ сообщали информацию о новом процессоре iPhone X 2018, однако цена iPhone X Plus шокировала экспертов.

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Источник: ain.ua
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