Apple озвучила дату презентации новых iPhone

По слухам, iPhone X 2018 года будет называться iPhone XS

Apple уже приглашает журналистов на презентацию. Фото: GizChina Greece

Компания Apple уже рассылает приглашения журналистам на официальную презентацию новых iPhone. В этот раз показ новинок пройдет в театре имени Стива Джобса.

Официальный пригласительный от Apple Фото: 9to5mac

На презентации Тим Кук со своей командой покажет три новых iPhone, которые будут улучшенными моделями 2017 года с буквой "S" в названии. По слухам, iPhone X 2018 года будет называться iPhone XS. Новинки все получат более мощное "железо" и будут быстрее прошлогодних моделей, а некоторые даже получат дополнительный слот под SIM-карту.

Отличия iPhone 2018 от моделей 2017 года Фото: KGI Research

Помимо iPhone Apple представит Apple Watch четвертого поколения и iPad Pro с Face ID. До развенчания всех мифов о новинках осталось 2 недели.

Напомним, что ранее СМИ сообщали информацию о новом процессоре iPhone X 2018, однако цена iPhone X Plus шокировала экспертов.