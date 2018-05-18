Apple Pay запустили в Украине: как пользоваться и сколько стоит

Услуга бесконтактной оплаты Apple Pay позволит украинцам рассчитываться Айфоном

Фото: ci.net.ua

17 мая Apple Pay заработал в Украине, спустя полгода после старта аналогичного сервиса Google Pay для Android. Отныне владельцы iPhone могут рассчитываться своими смартфонами вместо банковских карт.

На текущий момент услугу поддерживает только один банк – ПриватБанк, но со временем перечень финансовых учреждений, поддерживающих эту услугу, расширится.

Apple Pay работает с терминалами бесконтактной оплатой (POS-терминалы). Определить их можно по подписи PayPass или PayWare – достаточно поднести смартфон к терминалу и товар будет оплачен, конечно, при наличии средств на подключенной к Apple Pay карте.

Поддерживаемые смартфоны

Не все iPhone поддерживают Apple Pay. Услуга использует беспроводной протокол NFC (альтернатива Buetooth, только работает быстрее), который есть не у всех моделей от Apple.

Список поддерживаемых моделей iPhone:

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Apple Pay также поддерживают смарт-часы Apple Watch – для оплаты необходимо нажать дважды на боковую кнопку и поднести гаджет к терминалу.

Как оплачивать

Прежде всего необходимо подключить свою карту оплаты в сервисе Wallet. Причем, если карта у вас зарегистрирована в Apple Store или iTunes, то сервис автоматически ее подтянет.

Затем необходимо пройти аутентификацию через сканер отпечатков TouchID или использовать сканер лица FaceID. После успешной авторизации достаточно поднести смартфон к POS-терминалу оплаты и все.

Процедура проще, чем банковской картой, так как при оплате терминал не запросит PIN-кода – ведь вы подтвердили свою личность на смартфоне перед покупкой. Стоит отметить, что при оплате через Apple Pay не снимается комиссия. Небольшой денежный сбор взымают только с владельцев терминалов.

Безопасность

В случае утери iPhone, злоумышленники не смогут воспользоваться смартфоном для оплаты или снятия денег – устройство каждый раз будет требовать пройти процедуру подтверждения личности.

Более того, за время существования сервиса Apple Pay не было зарегистрировано ни единого случая кражи денег или несанкционированной покупки с краденых iPhone.

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