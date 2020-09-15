Смотрите, как выглядит iPad и iPad Air нового поколения: цены — от 299 долларов

Новый iPad 8-го поколения получил мощный процессор Apple A12 с мощным графическим ядром и доступен в конфигурациях 32 ГБ и 128 ГБ

Сегодня вечером на онлайн-презентации Apple Event 2020 Тим Кук вместо ожидаемого iPhone 12 представил смарт-часы Watch Series 6 вместе с их более дешевой версией Watch SE. Также, помимо часов, были представлены два планшета – новое поколение iPad и iPad Air.

Базовый iPad восьмого поколения с 10,2-дюймовым экраном получил более быстрый процессор Apple A12, при этом оставив прежний удивительно низкий ценник в 329 долларов. Пользователи образовательных учреждений так и вовсе смогут получить новый iPad за ​​299 долларов.

iPad 8-го поколения Фото: Apple

Чип A12 впервые предоставляет возможности обработки Apple Neural Engine в iPad начального уровня с вдвое большей графической производительностью. Apple заявляет, что новая модель по-прежнему будет соответствовать существующим чехлам, в том числе кейсу-клавиатуре от Logitech. Он также будет работать с Apple Pencil первого поколения, как и предыдущая модель.

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Новый iPad будет работать под управлением iPadOS 14 и предложит новые функции, которые Apple продемонстрировала в грядущем обновлении программного обеспечения, вроде внедрения ввода текста от руки, который преобразуется в печатный формат.

Apple по-прежнему придерживается своего собственного порта Lightning на обновленном iPad вместо порта USB-C, который используется в ноутбуках Apple, iPad Pro и анонсированном iPad Air. Базовый iPad 8-го поколения все также поставляется с классической кнопкой Home со встроенным датчиком Touch ID, что все реже встречается в линейке продуктов Apple.

iPad 8-го поколения Фото: Apple

Новый iPad 2020 будет доступен в космическом сером, серебристом и золотом цветах в конфигурациях 32 ГБ и 128 ГБ. Также будет доступна конфигурация с модулем LTE (от 459 долларов). Предварительные заказы на новый iPad 8-го поколения начинаются сегодня, а поступят в продажу 18 сентября.

iPad Air 2020

Apple также представляет новый iPad Air, который внешне похож на iPad Pro, но по более доступной цене в 599 долларов. Новинка получила более свежий дизайн по сравнению с нынешним Air, который внезапно "ожил" в 2019 году и занял нишу между iPad и iPad Pro.

iPad Air 2020 Фото: Apple

У прошлогоднего Air были толстые верхняя и нижняя лицевые панели, а также кнопка для Touch ID. У нового iPad Air 2020 рамки вокруг дисплея сделали гораздо более тонкими. Apple использует в новом iPad Air 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2360x1640 пикселей с поддержкой True Tone и антибликовым покрытием. Чтобы отдать дисплею больше пространства, Apple вмонтировала датчик отпечатков пальцев Touch ID на кнопку питания, расположенную на верхнем торце.

Кнопка Home переехала на торец Фото: Apple

Внутри нового iPad Air Apple внесены важные изменения в чипы, на которых основан этот планшет. "Таблетка" оснащена 5-нм чипом Apple A14 Bionic с 6-ядерным процессором и 11,8 миллиардами транзисторов. Apple обещает повышение производительности на 40% по сравнению с последним iPad Air и улучшенную поддержку графики благодаря новому 4-ядерному графическому процессору. Apple утверждает, что Apple A14 Bionic – это "самый продвинутый чип", который она когда-либо производила. Он даже включает в себя специальные ускорители машинного обучения.

Apple продемонстрировала множество приложений во время своего пресс-мероприятия, пообещав, что разработчики смогут использовать преимущества этого нового мобильного процессора для своих приложений и видеоигр – в последних он раскроется в полную силу.

iPad Air 2020 Фото: Apple

Вместо Lightning на прошлогоднем iPad Air Apple переходит на порт USB-C, как и iPad Pro. Он будет поддерживать зарядку 20 Вт, а также передачу данных до 5 Гбит/с. Модуль Wi-Fi 6 также включен. При этом Apple обещает на 60% более быстрое соединение по модему LTE.

Что касается камеры, Apple даже позаимствовала 12-мегапиксельную заднюю камеру у iPad Pro и обновила ее, добавив улучшенную стабилизацию видео. Фронтальная 7-мегапиксельная камера FaceTime HD входит в комплект поставки Air вместе с "умным" HDR и поддержкой захвата видео 1080p и 60 кадров в секунду.

iPad Air 2020 Фото: Apple

Последний iPad Air также будет поддерживать новый Apple Pencil, который магнитом прикрепляется к планшету. С аксессуаром Apple Magic Keyboard за 299 долларов iPad Air будет похожим на компактный ноутбук. Новый iPad Air также будет поддерживать Smart Keyboard Folio от Apple за 179 долларов и новые обложки Smart Folio.

Apple заявляет, что новый iPad Air будет доступен в следующем месяце в пяти цветах: серебристом, космическом сером, розовом, золотом, зеленом и небесно-голубом по цене от 599 долларов.

iPad Air 2020 Фото: Apple

Напомним, что ранее Apple собиралась покончить с iPhone XR и нашла достойную замену. В то же время iPhone 12 не готов к сентябрьской презентация Apple.

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