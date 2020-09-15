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Смотрите, как выглядит iPad и iPad Air нового поколения: цены — от 299 долларов

Вчера, 22:01

Новый iPad 8-го поколения получил мощный процессор Apple A12 с мощным графическим ядром и доступен в конфигурациях 32 ГБ и 128 ГБ

Сегодня вечером на онлайн-презентации Apple Event 2020 Тим Кук вместо ожидаемого iPhone 12 представил смарт-часы Watch Series 6 вместе с их более дешевой версией Watch SE. Также, помимо часов, были представлены два планшета – новое поколение iPad и iPad Air.

Базовый iPad восьмого поколения с 10,2-дюймовым экраном получил более быстрый процессор Apple A12, при этом оставив прежний удивительно низкий ценник в 329 долларов. Пользователи образовательных учреждений так и вовсе смогут получить новый iPad за ​​299 долларов.

iPad 8-го поколения
iPad 8-го поколения
Фото: Apple

Чип A12 впервые предоставляет возможности обработки Apple Neural Engine в iPad начального уровня с вдвое большей графической производительностью. Apple заявляет, что новая модель по-прежнему будет соответствовать существующим чехлам, в том числе кейсу-клавиатуре от Logitech. Он также будет работать с Apple Pencil первого поколения, как и предыдущая модель.

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Новый iPad будет работать под управлением iPadOS 14 и предложит новые функции, которые Apple продемонстрировала в грядущем обновлении программного обеспечения, вроде внедрения ввода текста от руки, который преобразуется в печатный формат.

Apple по-прежнему придерживается своего собственного порта Lightning на обновленном iPad вместо порта USB-C, который используется в ноутбуках Apple, iPad Pro и анонсированном iPad Air. Базовый iPad 8-го поколения все также поставляется с классической кнопкой Home со встроенным датчиком Touch ID, что все реже встречается в линейке продуктов Apple.

iPad 8-го поколения
iPad 8-го поколения
Фото: Apple

Новый iPad 2020 будет доступен в космическом сером, серебристом и золотом цветах в конфигурациях 32 ГБ и 128 ГБ. Также будет доступна конфигурация с модулем LTE (от 459 долларов). Предварительные заказы на новый iPad 8-го поколения начинаются сегодня, а поступят в продажу 18 сентября.

iPad Air 2020

Apple также представляет новый iPad Air, который внешне похож на iPad Pro, но по более доступной цене в 599 долларов. Новинка получила более свежий дизайн по сравнению с нынешним Air, который внезапно "ожил" в 2019 году и занял нишу между iPad и iPad Pro.

iPad Air 2020
iPad Air 2020
Фото: Apple

У прошлогоднего Air были толстые верхняя и нижняя лицевые панели, а также кнопка для Touch ID. У нового iPad Air 2020 рамки вокруг дисплея сделали гораздо более тонкими. Apple использует в новом iPad Air 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2360x1640 пикселей с поддержкой True Tone и антибликовым покрытием. Чтобы отдать дисплею больше пространства, Apple вмонтировала датчик отпечатков пальцев Touch ID на кнопку питания, расположенную на верхнем торце.

Кнопка Home переехала на торец
Кнопка Home переехала на торец
Фото: Apple

Внутри нового iPad Air Apple внесены важные изменения в чипы, на которых основан этот планшет. "Таблетка" оснащена 5-нм чипом Apple A14 Bionic с 6-ядерным процессором и 11,8 миллиардами транзисторов. Apple обещает повышение производительности на 40% по сравнению с последним iPad Air и улучшенную поддержку графики благодаря новому 4-ядерному графическому процессору. Apple утверждает, что Apple A14 Bionic – это "самый продвинутый чип", который она когда-либо производила. Он даже включает в себя специальные ускорители машинного обучения.

Apple продемонстрировала множество приложений во время своего пресс-мероприятия, пообещав, что разработчики смогут использовать преимущества этого нового мобильного процессора для своих приложений и видеоигр – в последних он раскроется в полную силу.

iPad Air 2020
iPad Air 2020
Фото: Apple

Вместо Lightning на прошлогоднем iPad Air Apple переходит на порт USB-C, как и iPad Pro. Он будет поддерживать зарядку 20 Вт, а также передачу данных до 5 Гбит/с. Модуль Wi-Fi 6 также включен. При этом Apple обещает на 60% более быстрое соединение по модему LTE.

Что касается камеры, Apple даже позаимствовала 12-мегапиксельную заднюю камеру у iPad Pro и обновила ее, добавив улучшенную стабилизацию видео. Фронтальная 7-мегапиксельная камера FaceTime HD входит в комплект поставки Air вместе с "умным" HDR и поддержкой захвата видео 1080p и 60 кадров в секунду.

iPad Air 2020
iPad Air 2020
Фото: Apple

Последний iPad Air также будет поддерживать новый Apple Pencil, который магнитом прикрепляется к планшету. С аксессуаром Apple Magic Keyboard за 299 долларов iPad Air будет похожим на компактный ноутбук. Новый iPad Air также будет поддерживать Smart Keyboard Folio от Apple за 179 долларов и новые обложки Smart Folio.

Apple заявляет, что новый iPad Air будет доступен в следующем месяце в пяти цветах: серебристом, космическом сером, розовом, золотом, зеленом и небесно-голубом по цене от 599 долларов.

iPad Air 2020
iPad Air 2020
Фото: Apple

Напомним, что ранее Apple собиралась покончить с iPhone XR и нашла достойную замену. В то же время iPhone 12 не готов к сентябрьской презентация Apple.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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Источник: The Verge
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