Apple покажет нечто грандиозное 25 марта

Компания покажет новые платные интернет-сервисы, но без новых iPad и наушников

Apple не покажет iPad или AirPods Фото: Fortune

Apple приглашает мировых журналистов на очередное мероприятие, которое пройдет под слоганом "It's show time" ("Время для шоу"), намечено на 25 марта 2019 года. Приглашения уже разосланы прессе, в котором вкратце описана дата мероприятия и местоположение. Пресс-конференция пройдет в театре имени Стива Джобса в новом кампусе Apple. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

Анонс нового мероприятия от Apple 25 марта 2019 года Фото: Engaget

На презентации ожидается анонс нового сервиса Apple, который добавит возможности платной подписки к Apple News, а также сервис потокового онлайн-кинотеатра. Интересно, что этот слоган Apple использовала в 2006 году перед анонсом телеприставки Apple TV.

Местоположение мероприятия от Apple Фото: Engaget

По слухам, в Apple News может появиться подписка в 9,99 доллара в месяц, которая даст неограниченный доступ к платному контенту изданий вроде New York Times, Washington Post и Wall Street Journal. Что касается потокового видеосеорвиса, то у Apple имеется пара дюжин оригинальных сериалов в работе, и они торжественно дебютируют в новом сервисе.

Те, кто ожидают показ новых гаджетов, ждет разочарование. Согласно инсайдерской информации, презентация новых устройств, таких как iPad mini 5 или беспроводные наушники AirPods второго поколения, рассматривается как маловероятная, ведь их показ назначен на лето.

Смотрите также видео презентацию всех новинок Apple: iPhone XS, iPhone XS Max, and iPhone XR:

Напомним, что в начале 2019 года Apple перенесла свои сервисы Apple TV на телевизоры Samsung. Также Apple столкнулась с рядом проблем со смартфонами iPhone XS – они "тормозят" и это невозможно исправить.

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