Apple поменяет способ загрузки приложений в iOS 14

В iOS 14 устанавливать приложения для ознакомления будет больше не обязательно

Согласно информации от 9to5Mac, iOS 14 сможет запускать приложения без необходимости устанавливать их на iPhone. Функция получит название Clips ("Клипы"). Она позволит разработчикам предоставлять часть интерактивного и динамического контента из приложений во всплывающем окне в виде отдельного веб-приложения. Проще говоря, устанавливать полностью программы или игры для ознакомления будет не обязательно.

Выглядеть этот процесс будет следующим образом. API Clips будет напрямую связан со считывателем QR-кода на странице приложения. Пользователь сможет сканировать код, связанный с приложением, а затем взаимодействовать с ним прямо с интерактивного превью. Размер и возможности демонстрационной версии будет зависеть от разработчика этого приложения.

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"Допустим, вы получили QR-код со ссылкой на видео с YouTube, но на вашем iPhone не установлено официальное приложение. С iOS 14 и API-интерфейсом Clips вы сможете сканировать этот код, и видео будет воспроизводиться на всплывающем окне, на которой вместо веб-страницы отображается собственный пользовательский интерфейс демонстрационного приложения", – объясняет 9to5Mac.

Стоит отметить, что функция Clips в целом не получила официального объявления от Apple. Если эта функция действительно будет встроена в следующее крупное обновление для iOS, это позволит кому-то, например, попробовать игру, не устанавливая ее на свой iPhone. Вместо этого пользователь может получить "клип" только первого уровня. Причем демонстрационная версия не будет занимать память для установки. Эта функция предположительно тестируется в нескольких компаниях, включая Yelp, DoorDash и YouTube.

Напомним, что ранее Apple собиралась добавить iPhone потрясающую возможность от Android. Также в апреле ожидается презентация iPhone SE 2.

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