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Apple поменяет способ загрузки приложений в iOS 14

В iOS 14 устанавливать приложения для ознакомления будет больше не обязательно

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:15

Согласно информации от 9to5Mac, iOS 14 сможет запускать приложения без необходимости устанавливать их на iPhone. Функция получит название Clips ("Клипы"). Она позволит разработчикам предоставлять часть интерактивного и динамического контента из приложений во всплывающем окне в виде отдельного веб-приложения. Проще говоря, устанавливать полностью программы или игры для ознакомления будет не обязательно.

Выглядеть этот процесс будет следующим образом. API Clips будет напрямую связан со считывателем QR-кода на странице приложения. Пользователь сможет сканировать код, связанный с приложением, а затем взаимодействовать с ним прямо с интерактивного превью. Размер и возможности демонстрационной версии будет зависеть от разработчика этого приложения.

Смотрите также в сюжете о том, как работает приложение электронной карты вырубки леса:

"Допустим, вы получили QR-код со ссылкой на видео с YouTube, но на вашем iPhone не установлено официальное приложение. С iOS 14 и API-интерфейсом Clips вы сможете сканировать этот код, и видео будет воспроизводиться на всплывающем окне, на которой вместо веб-страницы отображается собственный пользовательский интерфейс демонстрационного приложения", – объясняет 9to5Mac.

Стоит отметить, что функция Clips в целом не получила официального объявления от Apple. Если эта функция действительно будет встроена в следующее крупное обновление для iOS, это позволит кому-то, например, попробовать игру, не устанавливая ее на свой iPhone. Вместо этого пользователь может получить "клип" только первого уровня. Причем демонстрационная версия не будет занимать память для установки. Эта функция предположительно тестируется в нескольких компаниях, включая Yelp, DoorDash и YouTube.

Напомним, что ранее Apple собиралась добавить iPhone потрясающую возможность от Android. Также в апреле ожидается презентация iPhone SE 2.

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Источник: 9to5Mac
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