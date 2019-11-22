Apple пообещала делать меньше ошибок в обновлениях iOS для iPhone
Компания Apple изменила подход к разработке iOS, чтобы избежать очередных проблем с ошибками
Обновление iOS 13 должно было стать не просто очередным обновлением, а целой маленькой революцией в мире мобильных устройств Apple. Именно в тринадцатой версии случилось разделение на две мобильные версии ОС: iOS и iPadOS. Однако такой подход принес только ошибки, дыры в безопасности и нестабильную работу iPad и iPhone, что только разозлило пользователей. Apple призналась, что ей самой надоели ошибки и она придумала способ, как их избежать в будущих обновлениях.
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Чтобы избежать подобного фиаско в следующих обновлениях iOS, Apple меняет способ разработки своей мобильной платформы, сообщает Bloomberg. На "стартовой" встрече с разработчиками Apple старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крэйг Федериги рассказал о новом подходе к проектированию системы, начиная с iOS 14.
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"Ежедневные сборки были похожи на рецепт с большим количеством ингредиентов. Запутанная, хаотичная и неорганизованная система не позволяла тестировщикам разобраться, что работает в iOS, а что нет", – объясняет Крэйг Федериги.
Одна команда разработчиков добавляла функции в систему еженедельно, а другая – вносила изменения ежедневно, многие из которых не были полностью протестированы. Часто ежедневные сборки становились настолько полными ошибок, что это делало тестовые сборки непригодными для использования вообще.
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Добавление кода из разрозненных команд без возможности изолировать каждый функционал – главная причина, почему iOS 13 на выходе оказалась кишащей ошибками. Добавление возможности "помечать" каждую функцию при ее добавлении должно позволить разработчикам и тестировщикам быстро идентифицировать проблемные блоки кода.
Отныне команды разработчиков будут гарантировать, что недоделанные или ошибочные функции по умолчанию будут отключены в "ежедневных сборках". Новый раздел под названием "Флаги" будет добавлен в меню "Настройки", который позволит тестировщикам выборочно включать незавершенные функции. "Флаги" позволят отделу контроля качества и разработчикам лучше обнаруживать проблемы и устранять их быстрее и эффективнее.
Компания собирается использовать новый подход при разработке iOS 14, поэтому следующее обновление должно быть более стабильным. Кроме того, этот метод применят и в работе над iPadOS, watchOS, macOS и tvOS.
Напомним, что ранее Apple исправила "тонну" ошибок iPhone в iOS 13.2.3. Также мы рассказывали, как подключить к iPad клавиатуру и мышку.
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