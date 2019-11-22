Apple пообещала делать меньше ошибок в обновлениях iOS для iPhone

Компания Apple изменила подход к разработке iOS, чтобы избежать очередных проблем с ошибками

Apple собирается использовать новый подход при разработке iOS 14 Фото: Unsplash

Обновление iOS 13 должно было стать не просто очередным обновлением, а целой маленькой революцией в мире мобильных устройств Apple. Именно в тринадцатой версии случилось разделение на две мобильные версии ОС: iOS и iPadOS. Однако такой подход принес только ошибки, дыры в безопасности и нестабильную работу iPad и iPhone, что только разозлило пользователей. Apple призналась, что ей самой надоели ошибки и она придумала способ, как их избежать в будущих обновлениях.

Смотрите также в сюжете о "Стране в смартфоне":

Чтобы избежать подобного фиаско в следующих обновлениях iOS, Apple меняет способ разработки своей мобильной платформы, сообщает Bloomberg. На "стартовой" встрече с разработчиками Apple старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крэйг Федериги рассказал о новом подходе к проектированию системы, начиная с iOS 14.

Читайте также: Найден способ сэкономить заряд iPhone на iOS 13

"Ежедневные сборки были похожи на рецепт с большим количеством ингредиентов. Запутанная, хаотичная и неорганизованная система не позволяла тестировщикам разобраться, что работает в iOS, а что нет", – объясняет Крэйг Федериги.

Одна команда разработчиков добавляла функции в систему еженедельно, а другая – вносила изменения ежедневно, многие из которых не были полностью протестированы. Часто ежедневные сборки становились настолько полными ошибок, что это делало тестовые сборки непригодными для использования вообще.

Добавление кода из разрозненных команд без возможности изолировать каждый функционал – главная причина, почему iOS 13 на выходе оказалась кишащей ошибками. Добавление возможности "помечать" каждую функцию при ее добавлении должно позволить разработчикам и тестировщикам быстро идентифицировать проблемные блоки кода.

Отныне команды разработчиков будут гарантировать, что недоделанные или ошибочные функции по умолчанию будут отключены в "ежедневных сборках". Новый раздел под названием "Флаги" будет добавлен в меню "Настройки", который позволит тестировщикам выборочно включать незавершенные функции. "Флаги" позволят отделу контроля качества и разработчикам лучше обнаруживать проблемы и устранять их быстрее и эффективнее.

Компания собирается использовать новый подход при разработке iOS 14, поэтому следующее обновление должно быть более стабильным. Кроме того, этот метод применят и в работе над iPadOS, watchOS, macOS и tvOS.

Напомним, что ранее Apple исправила "тонну" ошибок iPhone в iOS 13.2.3. Также мы рассказывали, как подключить к iPad клавиатуру и мышку.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.