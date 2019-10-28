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Apple представила AirPods Pro с активной системой шумоподавления

Новые наушники-вкладыши AirPods Pro поступят в продажу 30 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:58

В понедельник Apple представила новую модель беспроводных наушников-вкладышей AirPods Pro. В новинке используется продвинутая система активного шумоподавления и обновленный дизайн. AirPods Pro поступят в продажу 30 октября по цене 249 долларов.

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Новые наушники от Apple разработаны для "комфорта и удобства". Комплект включает силиконовые насадки трех разных размеров, а в конструкции используется вентиляционная система для выравнивания давления в ушном канале. AirPods Pro также устойчивы к воздействию пота и прочих жидкостей, что делает их подходящими для людей, ведущих активный образ жизни.

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Новые наушники дополнительно оснащены активной системой шумоподавления при помощи двух микрофонов и передового программного обеспечения. Наружный микрофон анализирует внешние звуки, и наушники компенсируют их обратной звуковой волной той же амплитуды. Остаточные шумы помогает убрать внутренний микрофон. В совокупности шумовые сигналы адаптируются 200 раз в секунду.

AirPods Pro
AirPods Pro
Фото: Apple

Система вентиляции также допускает режим "прозрачности", в котором владельцы AirPods Pro могут слушать музыку, одновременно имея возможность слышать звуки внешней среды, чтобы быть в курсе происходящего. Наушники также получили адаптивный эквалайзер, автоматически регулирующий низкие и средние частоты в соответствии с геометрией уха пользователя.

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Пользователям также доступен крайне простой процесс установки, как и раньше – просто отрываем чехол для зарядки рядом с устройством iOS или iPadOS и касаемся его. Наушники будут автоматически соединены со всеми устройствами, зарегистрированными в вашей учетной записи iCloud.

AirPods Pro
AirPods Pro
Фото: Apple

Время автономной работы составляет до 5 часов без подзарядки, хотя при включенном активном подавлении шума это время немного снизится до 4,5 часа в режиме прослушивания и 3,5 часав в режиме разговора. Благодаря чехлу для беспроводной зарядки прослушивание музыки расширяется до 24 часов или более 18 часов в режиме разговора.

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Новые Apple AirPods Pro уже доступны для предзаказа через Интернет на официальном сайте производителя с сегодняшнего дня, а продажи стартуют с 30 октября.

Напомним, что ранее Apple обещала заблокировать старые iPhone в ноябре. В то же время Apple заявила, что iPhone 6S подлежат бесплатному ремонту.

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Источник: TechSpot
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