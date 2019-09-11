Apple представила iPhone 11: чем удивляют новые смартфоны

Насколько хорошей получилась новая линейка iPhone 11 от Apple

Краткий обзор iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max Фото: CNET

Вчера вечером состоялась презентация от Apple, на которой Тим Кук со своей командой представили миру новинки iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Несмотря на то, что в целом смартфоны мало чем отличаются от предшественников, удивить Apple все равно смогла. Мы сделали краткий обзор по всем новым смартфонам с анализом их характеристик и новых возможностей.

iPhone 11

Apple iPhone 11 на деле оказался тем самым iPhone 11R, о котором так много говорили инсайдеры. Это самый дешевый смартфон из новой линейки – на старте его стоимость составит "всего" 699 долларов, что на 50 долларов дешевле, чем прошлогодний iPhone XR. Apple смогла приятно удивить такой ценовой политикой.

Тим Кук анонсирует iPhone 11 Фото: Apple

Apple iPhone 11 представлен в новых вариантах цветных корпусов: фиолетовый, белый, зеленый, желтый, черный и красный. При этом по оснащению iPhone 11 оказывается даже лучше прежнего бестселлера. В нем используется мощный процессор A13 Bionic с 8,5 миллиардами транзисторов (7 нм), который на 20% мощнее предыдущей модели A12. Стоит отметить, что в прошлом году A12 обладал избыточной мощностью. К примеру, обозреватели заметили, что модуль Face ID работает немного быстрее.

Apple iPhone 11 "вживую" Фото: The Verge

Вместо тройного модуля у Apple добавила iPhone 11 систему с двумя 12-мегапиксельными камерами, ода из которых широкоугольная – впервые используется в линейке Айфонов, ведь раньше таким объективом могли похвастаться модели на Android, вроде Samsung и LG.

Двойной фотомодуль iPhone 11 Фото: The Verge

Двойная система камер включает в себя новый программный интерфейс, который позволяет "на лету" переключаться между широкоугольным и обычным объективом без задержек, а также технологию Night View, которая улучшает снимки в условиях плохого освещения. Фронтальная камера также получает обновление до 12-мегапиксельной широкоугольной камеры TrueDepth, которая поддерживает замедленную съемку, называемую Apple как Slofies.

Правда, ради удешевления Apple пришлось оснастить iPhone 11 простым 6,1-дюймовым дисплеем с матрицей IPS Liquid Retina, которая уступает более насыщенным, но дорогим OLED панелям. Что еще приятно удивило, так это увеличенное время автономной работы на 1 час благодаря новейшему энергоэффективности A13 Bionic.

iPhone 11 способен снимать видео широкоугольным объективом Фото: The Verge

Почему такой неплохо оснащенный смартфон стоит дешевле iPhone XR? Как отметил ряд экспертов, сделано это было намеренно, чтобы привлечь покупателей к продукции Apple, которая начала понимать, что дорогие смартфоны мало интересуют людей. Более того, компания таким образом дополнительно подтолкнет пользователей пользоваться новыми сервисами в лице Apple Arcade и Apple TV+, ставшие более доступными благодаря демократичной стоимости месячной подписки – 4,99 долларов.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 11 Pro и Pro Max пришли на замену iPhone XS и XS Max и по всем параметрам оказались лучше них – последние, правда, после презентации были сняты с производства. При этом стоимость новинок осталась прежней: iPhone 11 Pro – от 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max – от 1099 долларов. При этом, есть официальная программа Trade In, по которой можно сдать старый Айфон и получить "вкусную" скидку на новинки.

Четыре цветных корпуса iPhone 11 Pro Фото: Apple

Apple iPhone 11 Pro получил 5,8-дюймовый OLED экран, а Pro Max – 6,5-дюймовый OLED. Оба обладают впечатляющими 1200 нит яркости. Как и iPhone 11, оба смартфона обладают новейшим процессором A13 Bionic и улучшенным графическим ядром, которое идеально подходит для видеоигр (поэтому Apple так сильно рекламировала сервис Apple Arcade). Он будет доступен в четырех цветах, включая новую темно-зеленую расцветку.

Все возможности iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в одной картинке Фото: Apple

Новые флагманы iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили систему с тремя камерами, в комплекте с телеобъективом, ультраширокыми и обычными объективами. В iPhone 11 Pro и 11 Pro Max установлено три модуля камер: 12-мегапискельный широкоугольный с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с углом обзора 120 градусов и диафрагмов f/2.4, а также 12-мегапиксельный телефото с оптической стабилизацией и диафрагмой f/2.0.

Тройной фотомодуль iPhone 11 Pro Max Фото: The Verge

Apple уверяет, что каждая из трех камер способна снимать в разрешении 4K со скоростью 60 кадров на секунду, и даже продемонстрировала возможности видеосъемки, показав, как новое программное обеспечение может записывать различные объекты через каждый объектив.

Что касается автономной работы, то iPhone 11 Pro на 4 часа дольше на одном заряде, чем iPhone XS, а 11 Pro Max – на 5 часов больше, чем XS Max. Мощная 18 Вт зарядка отныне будет идти в комплекте с Pro версиями iPhone, а не отдельно, как это было раньше.

Продажи всех смартфонов в США начнутся с 20 сентября, а предзаказы откроются с пятницы 13-го.

Напомним, что ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

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