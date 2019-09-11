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Apple представила iPhone 11: чем удивляют новые смартфоны

Насколько хорошей получилась новая линейка iPhone 11 от Apple

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:51
Краткий обзор iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Краткий обзор iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Фото: CNET

Вчера вечером состоялась презентация от Apple, на которой Тим Кук со своей командой представили миру новинки iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Несмотря на то, что в целом смартфоны мало чем отличаются от предшественников, удивить Apple все равно смогла. Мы сделали краткий обзор по всем новым смартфонам с анализом их характеристик и новых возможностей.

iPhone 11

Apple iPhone 11 на деле оказался тем самым iPhone 11R, о котором так много говорили инсайдеры. Это самый дешевый смартфон из новой линейки – на старте его стоимость составит "всего" 699 долларов, что на 50 долларов дешевле, чем прошлогодний iPhone XR. Apple смогла приятно удивить такой ценовой политикой.

Тим Кук анонсирует iPhone 11
Тим Кук анонсирует iPhone 11
Фото: Apple

Apple iPhone 11 представлен в новых вариантах цветных корпусов: фиолетовый, белый, зеленый, желтый, черный и красный. При этом по оснащению iPhone 11 оказывается даже лучше прежнего бестселлера. В нем используется мощный процессор A13 Bionic с 8,5 миллиардами транзисторов (7 нм), который на 20% мощнее предыдущей модели A12. Стоит отметить, что в прошлом году A12 обладал избыточной мощностью. К примеру, обозреватели заметили, что модуль Face ID работает немного быстрее.

Apple iPhone 11 "вживую"
Apple iPhone 11 "вживую"
Фото: The Verge

Вместо тройного модуля у Apple добавила iPhone 11 систему с двумя 12-мегапиксельными камерами, ода из которых широкоугольная – впервые используется в линейке Айфонов, ведь раньше таким объективом могли похвастаться модели на Android, вроде Samsung и LG.

Двойной фотомодуль iPhone 11
Двойной фотомодуль iPhone 11
Фото: The Verge

Двойная система камер включает в себя новый программный интерфейс, который позволяет "на лету" переключаться между широкоугольным и обычным объективом без задержек, а также технологию Night View, которая улучшает снимки в условиях плохого освещения. Фронтальная камера также получает обновление до 12-мегапиксельной широкоугольной камеры TrueDepth, которая поддерживает замедленную съемку, называемую Apple как Slofies.

Правда, ради удешевления Apple пришлось оснастить iPhone 11 простым 6,1-дюймовым дисплеем с матрицей IPS Liquid Retina, которая уступает более насыщенным, но дорогим OLED панелям. Что еще приятно удивило, так это увеличенное время автономной работы на 1 час благодаря новейшему энергоэффективности A13 Bionic.

iPhone 11 способен снимать видео широкоугольным объективом
iPhone 11 способен снимать видео широкоугольным объективом
Фото: The Verge

Почему такой неплохо оснащенный смартфон стоит дешевле iPhone XR? Как отметил ряд экспертов, сделано это было намеренно, чтобы привлечь покупателей к продукции Apple, которая начала понимать, что дорогие смартфоны мало интересуют людей. Более того, компания таким образом дополнительно подтолкнет пользователей пользоваться новыми сервисами в лице Apple Arcade и Apple TV+, ставшие более доступными благодаря демократичной стоимости месячной подписки – 4,99 долларов.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 11 Pro и Pro Max пришли на замену iPhone XS и XS Max и по всем параметрам оказались лучше них – последние, правда, после презентации были сняты с производства. При этом стоимость новинок осталась прежней: iPhone 11 Pro – от 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max – от 1099 долларов. При этом, есть официальная программа Trade In, по которой можно сдать старый Айфон и получить "вкусную" скидку на новинки.

Четыре цветных корпуса iPhone 11 Pro
Четыре цветных корпуса iPhone 11 Pro
Фото: Apple

Apple iPhone 11 Pro получил 5,8-дюймовый OLED экран, а Pro Max – 6,5-дюймовый OLED. Оба обладают впечатляющими 1200 нит яркости. Как и iPhone 11, оба смартфона обладают новейшим процессором A13 Bionic и улучшенным графическим ядром, которое идеально подходит для видеоигр (поэтому Apple так сильно рекламировала сервис Apple Arcade). Он будет доступен в четырех цветах, включая новую темно-зеленую расцветку.

Все возможности iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в одной картинке
Все возможности iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в одной картинке
Фото: Apple

Новые флагманы iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили систему с тремя камерами, в комплекте с телеобъективом, ультраширокыми и обычными объективами. В iPhone 11 Pro и 11 Pro Max установлено три модуля камер: 12-мегапискельный широкоугольный с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с углом обзора 120 градусов и диафрагмов f/2.4, а также 12-мегапиксельный телефото с оптической стабилизацией и диафрагмой f/2.0.

Тройной фотомодуль iPhone 11 Pro Max
Тройной фотомодуль iPhone 11 Pro Max
Фото: The Verge

Apple уверяет, что каждая из трех камер способна снимать в разрешении 4K со скоростью 60 кадров на секунду, и даже продемонстрировала возможности видеосъемки, показав, как новое программное обеспечение может записывать различные объекты через каждый объектив.

Что касается автономной работы, то iPhone 11 Pro на 4 часа дольше на одном заряде, чем iPhone XS, а 11 Pro Max – на 5 часов больше, чем XS Max. Мощная 18 Вт зарядка отныне будет идти в комплекте с Pro версиями iPhone, а не отдельно, как это было раньше.

Продажи всех смартфонов в США начнутся с 20 сентября, а предзаказы откроются с пятницы 13-го.

Напомним, что ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

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Источник: The Verge
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