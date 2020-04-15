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Apple представила iPhone SE: процессор от iPhone 11 и цена 399 долларов

iPhone SE внешне похож на iPhone 8, но с процессором A13 Bionic и по более низкой цене

Евгений Опанасенко
Сегодня, 23:41

Сегодня вечером Apple официально анонсировала новый iPhone SE 2020. Новинка является самым дешевым iPhone, который компания предлагает своим покупателям по цене 399 долларов за версию самую базовую с 64 ГБ памяти. Внешне новинка напоминает iPhone 8 с 4,7-дюймовым экраном, большими лицевыми панелями сверху и снизу, а также кнопку "домой" с Touch ID. Таким образом, iPhone SE понравится приверженцам классических корпусов, что делает новинку, по сути, пятым поколением iPhone 6.

Инсайдеры еще в прошлом году предрекали появление преемника "дешевому" iPhone SE, который четыре года оставался одним из самых продаваемых мобильных устройств Apple. Слухи о появлении начали шириться все сильнее в начале 2020 года – презентацию ожидали увидеть в марте. Но коронавирус помешал запланированным событиям даже техногиганту Apple, который сперва перенес анонс на апрель, а потом вовсе отказался от мероприятия, ограничившись скромным анонсом на официальном сайте.

Продажи iPhone SE начнутся 24 апреля
Продажи iPhone SE начнутся 24 апреля
Фото: Apple

Внешний вид намекает на то, что новый iPhone SE— это, по сути, iPhone 8 с улучшенной камерой и процессором, а также по более низкой цене, что однозначно сделает его бестселлером в 2020 году. Несмотря на то, что это Apple использует относительно старый дизайн, внутри у iPhone SE используется чип Bionic A13 – такой же, какой установлен в последних моделях iPhone 11 и 11 Pro.

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Однако у iPhone SE 2020 используется более дешевый 4,7-дюймовый экран с матрицей IPS и разрешением 1334х750 пикселей (326 ppi). Поддерживается технология True Tone с максимальной яркостью 625 кд/м. Низкое разрешение не будет сильно нагружать процессор, поэтому новинка должна гораздо дольше работать от батареи, чем iPhone 8. Точные данные об объеме ОЗУ и емкости аккумулятора Apple традиционно не раскрывает – они будут доступны позже из документации после начала официальных продаж. Зато масса и габариты (138,4 х 67,3 х 7,3 мм при массе 148 г.) делают iPhone SE самым компактным и легким смартфоном Apple.

Вариантов цвета корпуса у iPhone SE всего три — черный, белый и красный Product RED
Вариантов цвета корпуса у iPhone SE всего три — черный, белый и красный Product RED
Фото: Apple

Процессор также позволяет новому iPhone SE получить некоторые новые функции камеры. На задней панели находится один 12-мегапиксельный объектив камеры со вспышкой. Apple утверждает, что использует чипы A13 Bionic для улучшения фотографий при помощи алгоритмов Smart HDR, которые объединяют несколько снимков в одну фотографию для улучшения освещения и детализации. Также смартфон способен снимать видео в 4K при 60 кадрах на секунду.

Apple iPhone SE 2020 – качество фотографий
Фото: Apple
Apple iPhone SE 2020 – качество фотографий
Фото: Apple
Apple iPhone SE 2020 – качество фотографий
Фото: Apple
Apple iPhone SE 2020 – качество фотографий
Фото: Apple
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Также есть поддержка портретного режима с эффектным художественным размытием фона, но работает он только при съемке людей. В то же время портретный режим доступен и для фронтальной камеры разрешением 7 Мп. До этого портретный режим в селфи-камере являлся отличительной особенностью моделей с поддержкой Face ID.

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По части прочих нововведений стоит отметить поддержку Wi-Fi 6, Gigabit LTE и двух SIM-карт. (вторая – eSIM). Apple iPhone SE также поддерживает Haptic Touch, который является заменой 3D Touch, позволяет выводить контекстное меню длительным нажатием с тактильной обратной связью. Есть даже защита от пыли и влаги по стандарту IP67 (30 минут на глубине до метра).

Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
Фото: Apple

В завершении стоит обратить внимание на комплектацию. Поставляется смартфон только с зарядным устройством на 5 Вт в коробке. Хотя iPhone SE может поддерживать быструю зарядку 18 Вт, если у вас есть подходящий адаптер. Разъем для зарядки традиционный – Lightning, а также поддержка беспроводной зарядки Qi. Гнезда для наушников нет, но в комплекте идут наушники Lightning.

В США предзаказ на iPhone SE откроется уже 17 апреля, а фактические продажи начнутся спустя неделю 24 апреля более чем в 40 странах. В США стоимость базовой версии с 64 ГБ флэш-памяти, как отмечалось выше, – 399 долларов. Также будут доступны версии с 128 и 256 ГБ памяти — по цене 450 и 550 долларов соответственно. Каждому покупателю нового iPhone SE компания Apple дарит годовую подписку на сервис с фильмами и сериалами Apple TV+. Увы, данных о сроках доступности и ценах на iPhone SE в Украине пока нет.

Одновременно с анонсом нового iPhone SE модели iPhone 8 и 8 Plus пропали с сайта Apple, что можно расценивать как прекращение продаж последних. Таким образом iPhone SE получился заменой iPhone 8.

Напомним, что ранее продажи смартфонов рухнули на 55%. Также ранее Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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Источник: The Verge
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