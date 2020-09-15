Apple представила смарт-часы Watch Series 6, измеряющие уровень кислорода в крови

Apple Watch Series 6 доступны в продаже с 18 сентября по цене от 399 долларов за самую дешевую версию

Сегодня вечером, 15 сентября, компания Apple провела свою долгожданную осеннюю презентацию, на которой, к сожалению, не был продемонстрирован iPhone 12, но были представлены другие новинки. И в числе первых – смарт-часы Apple Watch Series 6.

Модель Series 6 сохраняет тот же дизайн, что и Apple Watch Series 4, но добавляет несколько новых полезных датчиков для отслеживания здоровья. В частности, гаджет Series 6 способен измерять уровень кислорода в крови примерно за 15 секунд, используя инфракрасный свет.

Apple Watch Series 6 Фото: Apple

Series 6 поставляется с новым процессором S6, который обещает повышение производительности до 20%. Он основан на собственном чипе Apple A13, чем вносит первое крупное обновление аппаратной части Apple Watch со времен Series 4.

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Apple Watch Series 6 доступен в золотом, графитовом, синем цвете или в новой яркой красной отделке. Apple заявляет, что корпус всех смарт-часов выполнен на 100% из переработанного алюминия, как и новые модели MacBook Pro.

Apple Watch Series 6 Фото: TechCrunch

Кроме того, Apple анонсирует новый ремешок под названием Solo Loop, сделанный из цельного куска силикона без каких-либо пряжек и регулировок. Он доступен в семи различных цветах. Существует и плетеная Solo Loop из пряжи пяти цветов. Также Apple выпускает новый кожаный ремешок для Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 6 Фото: Apple

Series 6 будет работать под управлением watchOS 7, которую Apple представила на WWDC 2020. Обновление программного обеспечения будет доступно для всех моделей, начиная с Watch Series 3. Апдейт добавляет встроенную поддержку отслеживания сна, но Series 6 расширит эту функцию благодаря специальным датчикам.

Процессор S6 Apple Watch Series 6 Фото: Apple

Другие важные обновления, которые появятся в watchOS 7, включают в себя улучшенное приложение Fitness с новыми тренировками, функцию контроля мытья рук, адаптированную к продолжающейся пандемии COVID-19, и возможность делиться циферблатами с другими.

Apple Watch Series 6 Фото: Apple

Apple Watch Series 6 будут доступны по цене от 399 долларов за базовую модель – по той же цене, что и предыдущая Series 5. Продажа начнется c 18 сентября. В рамках своих усилий по сокращению отходов Apple заявляет, что не будет включать адаптер питания USB в комплект с часами Series 6, а только зарядный кабель.

Apple Watch Series 6 Фото: Apple

Наряду с Series 6 Apple анонсировала Apple Watch SE – более дешевую модель, которая обладает функциями прошлогодней Series 5 по цене от 279 долларов.

Apple Watch SE Фото: Apple

Напомним, что Apple прекращает выпускать популярные модели iPhone. В то же время Apple собирается покончить с iPhone XR – найдена достойная замена.

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