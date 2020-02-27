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Apple представит iPhone 9 в последний день марта

Apple iPhone SE 2 появится в продаже 3 апреля, почти сразу после проведения презентации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45

В начале года аналитики предположили, что Apple в 2020 году проведет мартовскую презентацию, на которой должен состояться показ "дешевого" iPhone SE 2 или iPhone 9. Последние утечки от инсайдеров говорят о том, что компания планирует провести презентацию 31 марта. Все признаки говорят о том, что это будет грандиозное событие, с акцентом на анонс нового ряда гаджетов, чтобы уравновесить недавний акцент Apple на своих сервисах, таких как Apple TV+ и Apple Arcade.

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Аналитики предсказали, что представит гигант из Купертино в тот же день. Помимо нового iPhone, Apple покажет ряд новых гаджетов, вроде трекера AirTags, а также MacBook Pro с улучшенной клавиатурой. Однако их выход может быть растянут на целый год, так как некоторые из них еще не готовы для потребительского рынка.

Где пройдет презентация Apple 31 марта

Apple годами проводила мероприятие в марте. Первая весенняя презентация состоялась Watch 9 марта 2015 года и запомнилась анонсом смарт-часов Apple Watch. В 2016 году событие состоялось 21 марта, следующее произошло 27 марта 2018 года и 25 марта 2019 года. 2017 год – единственный, который компания в марте не проводила. Учитывая характер последних нескольких лет, дата в конце месяца, похоже, стала тенденцией.

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Популярный сайт MacRumors поддержал эту теорию, заявив, что Apple установила дату 31 марта для своего следующего события. Ресурс утверждал, что его информация поступила "непосредственно из среды Apple". Гвоздем программы станет iPhone SE 2 – преемник iPhone SE 2016 года, и появится в продаже 3 апреля.

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Детали относительно того, где произойдет презентация Apple 31 марта, остаются неизвестными. Но эксперты делают обоснованное предположение. Компания провела свои весенние мероприятия 2015 и 2016 годов в Купертино, но в 2018 году она переехала в Чикаго. Затем снова вернулась в Купертино в 2019 году. Поэтому вероятно, что Apple проведет свое мероприятие 31 марта в своей штаб-квартире в Купертино, в частности в театре Стива Джобса – последний раз там показали серию iPhone 11 в сентябре 2019 года.

Напомним, что ранее аналитики предположили, что дешевый iPhone 9 поможет спасти Apple. Более того, в 2020 году Apple вернется к дизайну в стиле iPhone 4.

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Источники: Digital Trends , Macrumors
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