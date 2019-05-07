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Apple прекратила выпуск дешевых iPhone

Компания остановила производство iPhone SE, 6s и 6s и не будет обновлять их до iOS 13

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Apple остановила производство классического iPhone SE
Apple остановила производство классического iPhone SE
Фото: iPhones.ru

После выхода iPhone XS и iPhone XS Max Apple все еще производила устаревшие, но актуальные модели iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus, которые являлись самыми дешевыми мобильными устройствами компании. Согласно информации от MyDrivers, Apple на днях прекратила сборку этих моделей.

Остановка производства старых моделей становится невыгодной для Apple – нужно где-то брать морально устаревшие комплектующие, а они уже не выпускаются в нужных количествах. Тем не менее, компания будет выполнять гарантийные обязательства и продолжит ремонтировать или обменивать вышедшие из строя аппараты в течение срока их годности.

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До конца года Apple планирует реализовать оставшиеся на складах смартфоны, чтобы освободить места под более новые мобильные устройства. Стоит также отметить, что остановка производства может означать прекращение программной поддержки этих моделей – вероятно, что Apple не станет обновлять iPhone SE, 6s и 6s до iOS 13 в этом году.

Несмотря на прекращение производства, iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus до сих пор являются популярными моделями и пользуются спросом как в Украине, так и во всем мире. Стоит также отметить, что iPhone SE остается единственным "классическим" 4-дюймовым смартфоном Apple, который остается актуальным и работает на последней версии прошивки iOS.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине планируют заменить кассовый аппарат на смартфон:

Напомним, что ранее новый iPhone XI показали на видео. Также Apple показала, что происходит с "мертвыми" смартфонами - найдено гигантское кладбище.

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Источник: MyDrivers
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