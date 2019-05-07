Apple прекратила выпуск дешевых iPhone

Компания остановила производство iPhone SE, 6s и 6s и не будет обновлять их до iOS 13

Apple остановила производство классического iPhone SE Фото: iPhones.ru

После выхода iPhone XS и iPhone XS Max Apple все еще производила устаревшие, но актуальные модели iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus, которые являлись самыми дешевыми мобильными устройствами компании. Согласно информации от MyDrivers, Apple на днях прекратила сборку этих моделей.

Остановка производства старых моделей становится невыгодной для Apple – нужно где-то брать морально устаревшие комплектующие, а они уже не выпускаются в нужных количествах. Тем не менее, компания будет выполнять гарантийные обязательства и продолжит ремонтировать или обменивать вышедшие из строя аппараты в течение срока их годности.

Читайте также Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео

До конца года Apple планирует реализовать оставшиеся на складах смартфоны, чтобы освободить места под более новые мобильные устройства. Стоит также отметить, что остановка производства может означать прекращение программной поддержки этих моделей – вероятно, что Apple не станет обновлять iPhone SE, 6s и 6s до iOS 13 в этом году.

Несмотря на прекращение производства, iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus до сих пор являются популярными моделями и пользуются спросом как в Украине, так и во всем мире. Стоит также отметить, что iPhone SE остается единственным "классическим" 4-дюймовым смартфоном Apple, который остается актуальным и работает на последней версии прошивки iOS.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине планируют заменить кассовый аппарат на смартфон:

Напомним, что ранее новый iPhone XI показали на видео. Также Apple показала, что происходит с "мертвыми" смартфонами - найдено гигантское кладбище.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram