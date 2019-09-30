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Apple преувеличила скорость работы iPhone 11 Pro

Хваленая производительность iPhone 11 Pro на iPhone XS на деле оказалась не такой впечатляющей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50

На презентации новинок Apple глава компании Тим Кук расхваливал iPhone 11, в частности его огромный скачок в производительности в сравнении с прошлогодним iPhone XS. Однако на деле все оказалось не так впечатляюще, как было показано на презентации. YouTube-канал EverythingApplePro решил проверить на практике, насколько новый iPhone 11 быстрее старых смартфонов Apple.

Смотрите также в сюжете о презентации iPhone XS:

Новинка, напомним, обладает новым процессором A13 Bionic, который, по словам Apple, делает iPhone 11 "самым быстрым" смартфоном в мире, однако никаких сравнительных цифр приведено не было – только график, где сравнительная полоска мощности новинки была длиннее всех.

Сравнительный график мощности с осенней презентации iPhone 11
Сравнительный график мощности с осенней презентации iPhone 11
Фото: Apple

Для сравнения были отобраны модели iPhone X (2017), iPhone XS (2018) и iPhone 11 Pro (2019). Тестирование состоит из определения времени, необходимого для открытия различных приложений, и запуска тестов. Выяснилось, что местами iPhone XS опережает по скорости iPhone 11 Pro. Эксперты сделали заключение, что проблема в снижении производительности iPhone 11 Pro кроется в оперативной памяти (4 ГБ), связанная с некими программными ограничениями на скорость загрузки.

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Однако преимущество за старым смартфоном, вероятно, временное, так как предстоящие обновления iOS, несомненно, принесут оптимизированную производительность для всех новых телефонов.

Напомним, что ранее Android 10 смог ускорить дешевые смартфоны на 10%. А недавнее обновление для Apple iOS 13 кишит ошибками – пользователи в гневе.

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Источник: Mashable
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