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Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone

Мобильная операционная система iOS 14 будет поддерживать те же модели iPhone, что и iOS 13

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Apple iPhone 6S и iPhone SE продлят "жизнь" до 2021 года
Apple iPhone 6S и iPhone SE продлят "жизнь" до 2021 года
Фото: Unsplash

На июньском мероприятии Apple WWDC 2020 ожидается анонс новой версии iOS и iPadOS для смартфонов и планшетов компании. До презентации осталось чуть больше 4 месяцев, но уже есть новости о том, какие устройства Apple получат новую прошивку, а какие останутся "за бортом". Но сразу есть приятная новость – владельцам старых iPhone бояться нечего.

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Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Как сообщает 9To5Mac, ссылаясь на французский сайт iPhonesoft, список устаревших поддерживаемых устройств, в которые входят iPhone SE и iPhone 6S все еще будут поддерживаться Apple – они тоже получат прошивку iOS 14. Очевидно, Apple собирается повторить тот же ход, что и в прошлом году с iOS 13, и поддерживать точно такой же модельный ряд.

Apple iPhone 6S
Apple iPhone 6S
Фото: Unsplash

Таким образом вместе с анонсом iOS 14 на WWDC 2020 Apple предложит приятный сюрприз владельцам старых iPhone, которым продлят "жизнь" до 2021 года. В целом список поддерживаемых устройств iOS 14 включает в себя 14 моделей iPhone:

  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE

Более того, владельцы iPod touch седьмого поколения тоже получат обновление до iOS 14.

Новая линейка iPhone 12, которая появится в сентябре 2020 года неизбежно будет поставляться с установленной iOS 14. Однако 4,7-дюймовый iPhone 9 или iPhone SE 2, который планируется к выходу в марте, поступит в продажу с iOS 13, за которым последует быстрое обновление до iOS 14 после WWDC 2020.

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А вот в ряде планшетов ожидаются потери. Как утверждает 9To5Mac, iPadOS 14 откажется от поддержки iPad mini 4 и iPad Air 2. Такое решение, вероятно, связано с тем, что эти модели работают на старых чипах Apple серии A8, тогда как iPhone SE и iPhone 6S, поддержку которых подлили, используют процессоры A9.

iPad mini 2 не получит iPadOS 14
iPad mini 2 не получит iPadOS 14
Фото: Unsplash

Список поддерживаемых планшетов в 2020 году выглядит следующим образом:

  • 12,9-дюймовый iPad Pro
  • 11-дюймовый iPad Pro
  • 10,5-дюймовый iPad Pro
  • 9,7-дюймовый iPad Pro
  • iPad (7-го поколения)
  • iPad (6-го поколения)
  • iPad (5-го поколения)
  • iPad mini (5-го поколения)
  • iPad Air (3-го поколения)

Напомним, что ранее iPhone X за год сильно обесценился. В то же время статистика показала, что покупатели боятся тратить 1000 долларов на смартфоны.

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Источник: 9to5Mac
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