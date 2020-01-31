Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone
Мобильная операционная система iOS 14 будет поддерживать те же модели iPhone, что и iOS 13
На июньском мероприятии Apple WWDC 2020 ожидается анонс новой версии iOS и iPadOS для смартфонов и планшетов компании. До презентации осталось чуть больше 4 месяцев, но уже есть новости о том, какие устройства Apple получат новую прошивку, а какие останутся "за бортом". Но сразу есть приятная новость – владельцам старых iPhone бояться нечего.
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Как сообщает 9To5Mac, ссылаясь на французский сайт iPhonesoft, список устаревших поддерживаемых устройств, в которые входят iPhone SE и iPhone 6S все еще будут поддерживаться Apple – они тоже получат прошивку iOS 14. Очевидно, Apple собирается повторить тот же ход, что и в прошлом году с iOS 13, и поддерживать точно такой же модельный ряд.
Таким образом вместе с анонсом iOS 14 на WWDC 2020 Apple предложит приятный сюрприз владельцам старых iPhone, которым продлят "жизнь" до 2021 года. В целом список поддерживаемых устройств iOS 14 включает в себя 14 моделей iPhone:
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
Более того, владельцы iPod touch седьмого поколения тоже получат обновление до iOS 14.
Новая линейка iPhone 12, которая появится в сентябре 2020 года неизбежно будет поставляться с установленной iOS 14. Однако 4,7-дюймовый iPhone 9 или iPhone SE 2, который планируется к выходу в марте, поступит в продажу с iOS 13, за которым последует быстрое обновление до iOS 14 после WWDC 2020.
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А вот в ряде планшетов ожидаются потери. Как утверждает 9To5Mac, iPadOS 14 откажется от поддержки iPad mini 4 и iPad Air 2. Такое решение, вероятно, связано с тем, что эти модели работают на старых чипах Apple серии A8, тогда как iPhone SE и iPhone 6S, поддержку которых подлили, используют процессоры A9.
Список поддерживаемых планшетов в 2020 году выглядит следующим образом:
- 12,9-дюймовый iPad Pro
- 11-дюймовый iPad Pro
- 10,5-дюймовый iPad Pro
- 9,7-дюймовый iPad Pro
- iPad (7-го поколения)
- iPad (6-го поколения)
- iPad (5-го поколения)
- iPad mini (5-го поколения)
- iPad Air (3-го поколения)
Напомним, что ранее iPhone X за год сильно обесценился. В то же время статистика показала, что покупатели боятся тратить 1000 долларов на смартфоны.
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