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Apple признала несовершенство iPad: планшет не заменит компьютер

Компания не видит технологического прорыва для продуктивных вычислений на рынке планшетов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:36
Apple iPad - это не компьютер
Apple iPad - это не компьютер
Фото: Unsplash

С момента выхода первого iPad в 2010 году многие эксперты и аналитики предрекали смерть домашним компьютерам и ноутбукам, поскольку их может заменить планшет. В это верила даже сама Apple, причем настолько, что последний iPad Pro она продвигала, как полноценную замену компьютера, добавив поддержку мышки. Но заставить пользователей поверить в свой миф компании из Купертино так и не удалось. На прошлой неделе Apple сдалась, признав, что планшеты никогда не заменят компьютеры, сообщает ZDNet.

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Еще в прошлом году Apple активно настаивала на том, что iPad Pro — это компьютер, и призывала пользователей представить, на что он способен. Причем его мощности даже сравнивались с игровой приставкой Xbox One, а главное достоинство в виде стилуса якобы делает его возможности безграничными.

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Причем "пропаганда" планшетов была настолько яростной, что Apple даже начала намеренно пренебрегать модельным рядом лэптопов MacBook, чтобы заставить покупателей перейти на iPad. Меньшее внимание к рынку ноутбуков привело к тому, что последние модели MacBook даже пострадали от серьезных технических провалов: лэптопы перегревались, батареи загорались, а клавиатуры начали залипать.

Этой осенью Apple внезапно сменила вектор позиционирования своих iPad. Сперва компания выпустила новый 16-дюймовый MacBook Pro с устаревшей, но зато надежной клавиатурой и исправлением всех "детских болезней". Затем в этом месяце в интервью CNET старший вице-президент компании по международному маркетингу Фил Шиллер резко сменил позиционирование Apple относительно компьютеров: "Мы считаем, что лучший персональный компьютер — это Mac, и мы хотим продолжать идти по этому пути. А среди планшетов лучшим является iPad".

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Если раньше в Купертино заявляли об универсальности "таблеток", то в 2019 году эти тезисы практически исчезли. Вице-президент Apple в итоге признал, что несмотря на все достоинства планшетов, они не смогут полностью заменить компьютеры из-за крайне скудной реализации всех потребностей современного пользователя ПК. Как оказалось, иногда сенсорного экрана бывает недостаточно, и клавиатура с мышью все еще необходимы.

Напомним, что ранее Apple выпустила улучшение для iPad, которое разгневало пользователей. В то же время мужчина обнаружил в iPad шокирующую находку.

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Источник: Zdnet
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