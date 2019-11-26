Apple признала несовершенство iPad: планшет не заменит компьютер

Компания не видит технологического прорыва для продуктивных вычислений на рынке планшетов

Apple iPad - это не компьютер Фото: Unsplash

С момента выхода первого iPad в 2010 году многие эксперты и аналитики предрекали смерть домашним компьютерам и ноутбукам, поскольку их может заменить планшет. В это верила даже сама Apple, причем настолько, что последний iPad Pro она продвигала, как полноценную замену компьютера, добавив поддержку мышки. Но заставить пользователей поверить в свой миф компании из Купертино так и не удалось. На прошлой неделе Apple сдалась, признав, что планшеты никогда не заменят компьютеры, сообщает ZDNet.

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Еще в прошлом году Apple активно настаивала на том, что iPad Pro — это компьютер, и призывала пользователей представить, на что он способен. Причем его мощности даже сравнивались с игровой приставкой Xbox One, а главное достоинство в виде стилуса якобы делает его возможности безграничными.

Причем "пропаганда" планшетов была настолько яростной, что Apple даже начала намеренно пренебрегать модельным рядом лэптопов MacBook, чтобы заставить покупателей перейти на iPad. Меньшее внимание к рынку ноутбуков привело к тому, что последние модели MacBook даже пострадали от серьезных технических провалов: лэптопы перегревались, батареи загорались, а клавиатуры начали залипать.

Этой осенью Apple внезапно сменила вектор позиционирования своих iPad. Сперва компания выпустила новый 16-дюймовый MacBook Pro с устаревшей, но зато надежной клавиатурой и исправлением всех "детских болезней". Затем в этом месяце в интервью CNET старший вице-президент компании по международному маркетингу Фил Шиллер резко сменил позиционирование Apple относительно компьютеров: "Мы считаем, что лучший персональный компьютер — это Mac, и мы хотим продолжать идти по этому пути. А среди планшетов лучшим является iPad".

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Если раньше в Купертино заявляли об универсальности "таблеток", то в 2019 году эти тезисы практически исчезли. Вице-президент Apple в итоге признал, что несмотря на все достоинства планшетов, они не смогут полностью заменить компьютеры из-за крайне скудной реализации всех потребностей современного пользователя ПК. Как оказалось, иногда сенсорного экрана бывает недостаточно, и клавиатура с мышью все еще необходимы.

Напомним, что ранее Apple выпустила улучшение для iPad, которое разгневало пользователей. В то же время мужчина обнаружил в iPad шокирующую находку.

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