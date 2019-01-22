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Apple сняла целый фильм на iPhone XS: видео

При помощи смартфона была снята 3-минутная короткометражка "The Lonely Palm, Samoa"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:38
Фильм снят в рамках рекламной кампании Apple Фото: Digital Trends
Фильм снят в рамках рекламной кампании Apple
Фото: Digital Trends

Компания Apple запустила рекламную кампанию, которая должна подчеркнуть кинематографические возможности камеры iPhone XS. Слоган промо-кампании звучит как "Снято на iPhone".

В качестве доказательства Apple сняла и опубликовала трехминутную короткометражку "The Lonely Palm, Samoa", которая, как утверждают в компании, полностью записана на iPhone XS.

Короткий фильм за авторством фотографа Стивена Каунтса повествует о 17-летнем спортсмене Эдди Сиаумау, родившийся на архипелаге Американское Самоа. Он получил приглашение на обучение в университете США и ежедневно тренируется для вступления в студенческую команду по американскому футболу.

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Правда, для получения таких захватывающих кадров не обошлось без дополнительных аксессуаров и приложениях. Чтобы кадры получились без рывков, автор использовал портативный стабилизатор DJI Osmo Mobile 2 или штатив Joby GripTight PRO. Запись велась при помощи приложения FiLMiC Pro, а последующий монтаж – на MacBook Pro.

Напомним, что ранее Apple заявила о переносе ТВ сервисов Apple TV и iTunes на Samsung. А недавно экспертами был определен смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

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Источник: iguides.ru
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