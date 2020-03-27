Apple собирается отменить выпуск iPhone 12

Решение по выпуску или отмене iPhone 12 будет напрямую зависеть от продолжительности карантина из-за коронавируса и состояния мировой экономики

Apple iPhone 12, следующий смартфон компании, ожидается этой осенью. По слухам, iPhone 12 получит совершенно новый дизайн и поддержку 5G. Но, похоже, планам Apple по выпуску новинки в сентябре 2020 помешает пандемия коронавируса. Согласно информации от инсайдеров Nikkei Asian Review, в Apple собирается отменить выпуск iPhone 12 в этом году и перенести презентацию и выпуск на весну 2021 года.

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Если Apple действительно собирается перенести выпуск iPhone 12, то это может сорвать многолетнюю традицию. С 2011 года iPhone ежегодно демонстрируются на презентации в сентябре, а выходят в продажу в октябре – многие потребители весь год откладывают деньги на покупку новинки и с нетерпением ждут мероприятия.

Как сообщают инсайдеры, коронавирус сорвал цепочки поставок комплектующих, что крайне негативно сказалось на планировании. Таким образом, даже если iPhone 12 будет анонсирован в сентябре, пандемия может привести к задержке выпуска смартфона или, по крайней мере, к ограниченным его поставкам – потребители будут сильно ощущать недостаток мобильных устройств от Apple.

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"Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов. Однако если Apple оснастит iPhone 12 5G-модемом, он может стать хитом", – заявил источник в Nikkei Asian Review.

Apple уже несколько лет отстает от своих крупнейших конкурентов по запуску смартфона с поддержкой сетей 5G. Samsung, Huawei, LG и другие компании уже выпустили телефоны с 5G в прошлом году. Apple, вероятно, хочет внедрить новую технологию как можно скорее. Согласно отчету, компания из Купертино примет окончательное решение относительно того, когда она выпустит новый iPhone, примерно в мае. Это решение будет напрямую зависеть от продолжительности карантина из-за коронавируса и состояния мировой экономики. В худшем случае источники Nikkei говорят, что устройство может быть отложено до 2021 года, что серьезно нарушит дорожную карту продуктов Apple.

Напомним, что ранее продажи смартфонов рухнули на 55%. Также ранее Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad.

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