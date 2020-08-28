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Facebook рискует обеднеть вполовину из-за Apple

Сегодня, 08:11

Доходы Facebook от рекламы на мобильных устройствах iPhone и iPad под управлением iOS 14 могут упасть более чем на 50%

Платформа Facebook Audience Network рискует потерять огромные деньги вследствие новой политики конфиденциальности Apple, которая появятся в iOS 14. Facebook предупреждает разработчиков своих приложений о возможном резком сокращении доходов от рекламы. Цифры могут достигать катастрофических 50%.

Более того, титану социальных сетей грозит еще большая потеря доходов, если он вовремя не исправит платформу так, чтобы она соответствовала правилам iOS 14. Проблема заключается в том, что новая версия мобильной операционной системы удаляет возможность персонализации рекламы в приложениях под видом запрета на слежение за пользователями.

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Apple предупредила о серьезных изменениях политики конфиденциальности iOS 14 еще в июне 2020 года на Всемирной конференции разработчиков. Одна из новых функций безопасности мобильной операционной системы – повышение прозрачности личной информации. Разработчики должны будут не только показать пользователям, как они собирают, используют и делятся личной информацией, но и сами приложения должны будут запрашивать разрешение на очистку этих данных. У пользователя теперь будет выбор – делиться этой информацией с приложением или нет.

Новая опция в iOS 14, которая заблокирует слежение за пользователями
Новая опция в iOS 14, которая заблокирует слежение за пользователями
Фото: Apple

Согласно заявлению Facebook, падение на 50% — это грубая оценка. На самом деле влияние может быть гораздо более значительным. Гигант социальных сетей заявляет, что он работает над поиском "краткосрочных и долгосрочных" мер против изменений, включая выпуск новых пакетов Audience Network и Facebook SDK до того, как Apple выпустит iOS 14.

В iOS 14 при запуске каждого приложения можно будет решать, делиться своей информацией с ним или нет
В iOS 14 при запуске каждого приложения можно будет решать, делиться своей информацией с ним или нет
Фото: Macrumors

Facebook предупреждает, что iOS 14 может сделать Audience Network попросту неэффективной, потому компания, вероятно, не будет предлагать ее в будущем. Между тем, небольшое число пользователей все же соглашается на сбор данных, однако они будут видеть менее релевантную рекламу, что ударит по стоимости подобных объявлений.

Напомним, что ранее Facebook обещал принудительно перевести всех пользователей на новый дизайн в сентябре. В то же время в Украине заработал сервис Facebook Pay.

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Источник: Facebook
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