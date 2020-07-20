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Apple умоляет пользователей не заклеивать веб-камеры ноутбуков

Сегодня, 16:36

Заклеивание веб-камеры в целях личной безопасности может повредить дорогой MacBook

Безопасность личных данных при выходе в интернет является главнейшей задачей, ведь информация в XXI веке является ценнейшим ресурсом, за которой охотятся хакеры. Поэтому наряду с наличием файрволла и антивируса часто можно встретить заклеенную веб-камеру ноутбуков. Не удивительно, ведь есть шанс, что злоумышленники могут воспользоваться дырами в безопасности операционных систем и подключиться к камере MacBook и подсматривать за пользователями. К примеру, таким простым методом безопасности не пренебрегает глава Facebook Марк Цукерберг, который работает за MacBook Pro с заклееной скотчем веб-камерой. Однако Apple просит пользователей MacBook не следовать примеру Цукерберга и не закрывать "вебку", сообщает AIN.

Правда, Apple просит этого не делать с оговоркой. Можно оставить не закрытой окуляр камеры так, чтобы поверхность, которая прилегает к ней, была не толще 0,1 мм (толщина листа бумаги для печати). Если наклейка будет хотя бы немного толще, это может привести к повреждению экрана при закрытии ноутбука, поскольку зазор между дисплеем и клавиатурой у ноутбуков Mac минимальный.

Смотрите также в сюжете о том, как правильно знакомиться в Интернете:

"Если вы не уверены, какой толщины стикер или скотч, лучше не заклеивайте им веб-камеру на MacBook. Это справедливо для всех MacBook, MacBook Air и MacBook Pro", – говорит в своем обращении к пользователям Apple.

Знаменитое фото Марка Цукерберга 2016 года с заклеенной фотокамерой его MacBook
Знаменитое фото Марка Цукерберга 2016 года с заклеенной фотокамерой его MacBook
Фото: ain.ua

Закрытая веб-камера MacBook может привести к некорректной работе некоторых функций, в частности автоматической регулировки яркости экрана и функции цветопередачи True Tone, которые замеряют интенсивность освещения в помещении как раз при помощи веб-камеры.

Вместо заклеивания веб-камеры, Apple рекомендует просто обращать внимание на то, что при ее активации горит светодиодный индикатор. Если же огонек не горит, то беспокоиться не о чем, потому что встроенные веб-камеры Apple созданы таким образом, что попросту не включатся, если индикатор отключен, поэтому злоумышленнику обойти этот способ не представляется возможным.

По словам Apple, так делать не стоит
По словам Apple, так делать не стоит
Фото: CNET

Также в macOS можно запретить включать веб-камеру отдельным программам. Это можно сделать в настройках macOS.

  1. Нажимаем на иконку яблока в верхнем левом углу, выбираем "Системные параметры", щелкаем по "Защите и безопасности", а затем выберите вкладку "Конфиденциальность".
  2. Выберите в списке пункт "Камера".
  3. Установите флажок программы, чтобы позволить ей доступ к вашей камере или отмените эту отметку, чтобы выключить это разрешение для программы.
  4. Если запретить программе доступ, система предложит предоставить его снова, когда эта программа в следующий раз попытается воспользоваться веб-камерой.

Настройки разрешений для веб-камеры MacBook
Настройки разрешений для веб-камеры MacBook
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее cоучредитель Apple призывал срочно "бежать из Facebook". В то же время Марк запрещает сотрудникам Facebook использовать устройства Apple.

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Источник: ain.ua
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