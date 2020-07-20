Apple умоляет пользователей не заклеивать веб-камеры ноутбуков

Заклеивание веб-камеры в целях личной безопасности может повредить дорогой MacBook

Безопасность личных данных при выходе в интернет является главнейшей задачей, ведь информация в XXI веке является ценнейшим ресурсом, за которой охотятся хакеры. Поэтому наряду с наличием файрволла и антивируса часто можно встретить заклеенную веб-камеру ноутбуков. Не удивительно, ведь есть шанс, что злоумышленники могут воспользоваться дырами в безопасности операционных систем и подключиться к камере MacBook и подсматривать за пользователями. К примеру, таким простым методом безопасности не пренебрегает глава Facebook Марк Цукерберг, который работает за MacBook Pro с заклееной скотчем веб-камерой. Однако Apple просит пользователей MacBook не следовать примеру Цукерберга и не закрывать "вебку", сообщает AIN.

Правда, Apple просит этого не делать с оговоркой. Можно оставить не закрытой окуляр камеры так, чтобы поверхность, которая прилегает к ней, была не толще 0,1 мм (толщина листа бумаги для печати). Если наклейка будет хотя бы немного толще, это может привести к повреждению экрана при закрытии ноутбука, поскольку зазор между дисплеем и клавиатурой у ноутбуков Mac минимальный.

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"Если вы не уверены, какой толщины стикер или скотч, лучше не заклеивайте им веб-камеру на MacBook. Это справедливо для всех MacBook, MacBook Air и MacBook Pro", – говорит в своем обращении к пользователям Apple.

Знаменитое фото Марка Цукерберга 2016 года с заклеенной фотокамерой его MacBook Фото: ain.ua

Закрытая веб-камера MacBook может привести к некорректной работе некоторых функций, в частности автоматической регулировки яркости экрана и функции цветопередачи True Tone, которые замеряют интенсивность освещения в помещении как раз при помощи веб-камеры.

Вместо заклеивания веб-камеры, Apple рекомендует просто обращать внимание на то, что при ее активации горит светодиодный индикатор. Если же огонек не горит, то беспокоиться не о чем, потому что встроенные веб-камеры Apple созданы таким образом, что попросту не включатся, если индикатор отключен, поэтому злоумышленнику обойти этот способ не представляется возможным.

По словам Apple, так делать не стоит Фото: CNET

Также в macOS можно запретить включать веб-камеру отдельным программам. Это можно сделать в настройках macOS.

Нажимаем на иконку яблока в верхнем левом углу, выбираем "Системные параметры", щелкаем по "Защите и безопасности", а затем выберите вкладку "Конфиденциальность". Выберите в списке пункт "Камера". Установите флажок программы, чтобы позволить ей доступ к вашей камере или отмените эту отметку, чтобы выключить это разрешение для программы. Если запретить программе доступ, система предложит предоставить его снова, когда эта программа в следующий раз попытается воспользоваться веб-камерой.

Настройки разрешений для веб-камеры MacBook Фото: Сегодня

Напомним, что ранее cоучредитель Apple призывал срочно "бежать из Facebook". В то же время Марк запрещает сотрудникам Facebook использовать устройства Apple.

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