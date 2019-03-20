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Apple увеличила память iMac до невероятного объема

Стоимость 27-дюймового iMac Pro в самой топовой конфигурации составит более 15 тысяч долларов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:45
Стоимость базового комплекта iMac 2019 составит 4999 долларов
Стоимость базового комплекта iMac 2019 составит 4999 долларов
Фото: The Verge

Вместе с новыми iPad Air и iPad mini Apple представила новую линейку настольных компьютеров iMac. Новинки получили процессоры Intel 9-го поколения и графический процессор Vega в качестве опции. Вместе с новым оборудованием был расширен объем оперативной памяти, который теперь составляет 256 ГБ в самой топовой комплектации.

По словам Apple, iMac стал быстрее не только в повседневных задачах, но и в требующих высокой производительности профессиональных приложениях. Базовая версия моноблока Apple iMac Pro включает 27-дюймовый Retina 5K дисплей, 8-ядерный процессор Intel Xeon W с частотой 3,2/4,2 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ, дискретную видеокарту Radeon Pro Vega 56 с 8 ГБ памяти HBM2, 10-гигабитный сетевой порт Ethernet и 4 порта Thunderbolt 3. Стоимость такого комплекта составляет 4999 долларов.

Ценники на конфигурации iMac
Ценники на конфигурации iMac
Фото: 9to5google

При этом увеличение оперативной памяти до 128 ГБ будет стоить 2000 долларов, а до 256 ГБ – уже 5200 долларов. В итоге ценник iMac 2019 года в такой конфигурации составит 10199 долларов.

Однако это не является пределом. Покупатель может выбрать самую топовую конфигурацию, дополнительно поставив более мощный 18-ядерный процессор Intel Xeon W (4,3 ГГц), твердотельный накопитель на 4 ТБ и видеокарту Radeon Pro Vega 64X с 16 ГБ памяти HBM2. В результате, цена iMac Pro в топовой конфигурации составит 15699 долларов.

Смотрите также в сюжете о линейке новых смартфонов iPhone XS:

Напомним, что ранее мы рассказывали, как установить MacOS Mojave на iMac и MacBook. В то же время Apple обещает, что MacBook Air рухнут в цене.

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Источник: 9to5google
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