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Apple в 2020 году выпустит два "дешевых" смартфона iPhone 9

Apple iPhone SE 2 будет называться iPhone 9 и будет приставлен в виде двух моделей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11
Apple выпустит шесть смартфонов в 2020 году
Apple выпустит шесть смартфонов в 2020 году
Фото: Pexels

У Apple грандиозные планы по выпуску iPhone в 2020 году. Компания выбросит на рынок рекордное количество моделей – шесть iPhone, две из которых заменят популярный iPhone SE. Согласно свежим слухам, эти мобильники будут называться не iPhone SE 2, как считалось ранее, а iPhone 9.

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"В 2020 году Apple выпустит до шести устройств iPhone – четыре модели OLED и две с LCD экраном", – утверждают в Digitimes, ссылающиеся на источники в тайваньской сети поставок мобильных телефонов.

Единственным конкретным доказательством слухов является утверждение о том, что компания Chipbond Technology, которая производит микросхемы для ЖК-дисплеев, получила заказы на два устройства с новой диагональю экрана. Как утверждает производитель, "дешевый" iPhone 9 будет выпущен в двух модификациях: с 5,5-дюймовым и 6,1-дюймовым экраном.

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Устройство должно появиться через несколько месяцев после "стандартной" версии iPhone 12. Однако известный аналитик Apple Минг-Чи Куо утверждает, что к 2021 году "появится iPhone SE 2 Plus с более крупным экраном".

В 2020 году "бюджетные" смартфоны Apple могут называться iPhone 9 и iPhone 9 Plus/Pro. Напомним, что в Купертино перепрыгнули с iPhone 8 на iPhone X, поэтому название iPhone 9 было пропущено.

Напомним, что ранее был найден простой способ взломать миллионы iPhone, в результате чего Apple оказалась беспомощна. В то же время экспертами был разрушен миф о мощности iPhone 11.

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Источник: Digitimes
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