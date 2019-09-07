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Apple в гневе: Google вселяет страх пользователям iPhone

Apple обвиняет Google в "разжигании паники и страха" по поводу проблем с безопасностью iPhone

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Google унизила Apple обманом о проблемах безопасности iPhone
Google унизила Apple обманом о проблемах безопасности iPhone
Фото: Pexels

На днях Google объявила об обнаружении серьезного недостатка безопасности iPhone, который был незамеченным на протяжении 2 лет. Однако Apple не в восторге от усилий поискового гиганта. По мнению компании из Купертино, исследования Google "вселяет страх всем пользователям iPhone, которые думают, что их смартфоны небезопасны". Об этом сообщает The Verge.

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Apple не оспаривает результаты исследования. В компании признались, что в некоторые опасные веб-сайты действительно могли незаметно взломать смартфоны простым посещением поьзуясь дырой в безопасности. Основываясь на результатах исследования Apple оперативно исправила дыры в безопасности iPhone в течение 10 дней.

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"Атака затронула менее дюжины веб-сайтов и была узконаправленной. Мы оперативно исправили недостаток безопасности. А Google преподнесли все так, будто в опасности оказались все iPhone в мире", – прокомментировали в Apple.

Последующие отчеты показали, что опасные веб-сайты также предназначались для пользователей Windows и Android, однако Google не упомянули об этом. "Все свидетельства указывают на то, что эти атаки на веб-сайты проводились только в течение короткого периода, примерно двух месяцев, а не "двух лет", как рассказывает Google", – объясняют в Apple.

Напомним, что ранее Apple случайно раскрыла все секреты iPhone 11. Также недавно iPhone 11 разобрали и показали внутренности.

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Источник: The Verge
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