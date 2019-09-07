Apple в гневе: Google вселяет страх пользователям iPhone

Apple обвиняет Google в "разжигании паники и страха" по поводу проблем с безопасностью iPhone

Google унизила Apple обманом о проблемах безопасности iPhone Фото: Pexels

На днях Google объявила об обнаружении серьезного недостатка безопасности iPhone, который был незамеченным на протяжении 2 лет. Однако Apple не в восторге от усилий поискового гиганта. По мнению компании из Купертино, исследования Google "вселяет страх всем пользователям iPhone, которые думают, что их смартфоны небезопасны". Об этом сообщает The Verge.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Apple не оспаривает результаты исследования. В компании признались, что в некоторые опасные веб-сайты действительно могли незаметно взломать смартфоны простым посещением поьзуясь дырой в безопасности. Основываясь на результатах исследования Apple оперативно исправила дыры в безопасности iPhone в течение 10 дней.

Читайте также: Apple вернет в продажу дешевый iPhone SE под новым названием

"Атака затронула менее дюжины веб-сайтов и была узконаправленной. Мы оперативно исправили недостаток безопасности. А Google преподнесли все так, будто в опасности оказались все iPhone в мире", – прокомментировали в Apple.

Последующие отчеты показали, что опасные веб-сайты также предназначались для пользователей Windows и Android, однако Google не упомянули об этом. "Все свидетельства указывают на то, что эти атаки на веб-сайты проводились только в течение короткого периода, примерно двух месяцев, а не "двух лет", как рассказывает Google", – объясняют в Apple.

Напомним, что ранее Apple случайно раскрыла все секреты iPhone 11. Также недавно iPhone 11 разобрали и показали внутренности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram