Apple возобновила производство iPhone X

Компания вернула популярную модель смартфона обратно в продажу из-за высокого спроса

Популярная модель 2017 года снова вернется в продажу. Фото: iPhones.ru

Сразу после выхода в продажу новых iPhone XS и iPhone XS Max, Apple сразу же "похоронила" iPhone X, продавая залежавшиеся остатки на складах по сниженным ценам, называя "десятку" морально устаревшей. Однако поступила информация, что Apple возобновила производство iPhone X.

Причина оказалась весьма банальная: огромный ценник iPhone XS и iPhone XS Max просто отпугивает потенциальных покупателей, а iPhone XR вовсе провалился в продаже, что его производство снизили на 25%. Люди не понимают, за что им переплачивать, если у iPhone X выглядит так само, по скорости ощущается не хуже, а ценник вполне доступный.

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На данный момент в фирменном интернет-магазине можно приобрести лишь iPhone 7, 8, XR, XS и XS Max. В Японии Apple пошла на неожиданный шаг — снизила розничные цены на модель XR, чтобы хоть каким-то образом привлечь покупателей к невостребованному аппарату.

Apple столкнулась с той же проблемой, которая долгое время царит на рынке Android-смартфонов, когда пользователи просто теряются в выборе из-за похожих друг на друга аппаратов в следствие массовой фрагментации, и просто выбирают, что подешевле.

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Напомним, что в Украине покупатели вовсе теряют к iPhone из-за взвинченного ценника. Также стоит отметить, что iPhone XS оказался быстрее iPhone X на 200%, но это не спасло новый смартфон от невостребованности.