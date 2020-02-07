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Apple выплачивает ничтожные зарплаты бывшим сотрудникам "за верность"

Покинувший Apple в 1985 году Стив Возняк до сих пор получает символические выплаты от Apple

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Apple очень ценит Стива Возняка, что платит ему 50 долларов в неделю
Apple очень ценит Стива Возняка, что платит ему 50 долларов в неделю
Фото: TechSpot

Сооснователь Apple Стив Возняк покинул компанию в 1985 году, чтобы создать свой собственный стартап и даже не один. Но мало кто знает, что Возняк технически все еще является сотрудником Apple и получает еженедельную зарплату.

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Во время недавнего интервью на подкасте Гая Кавасаки "Замечательные люди" Возняк подтвердил тот факт, что юридически он остается сотрудником Apple. Бывший соучредитель заявил, что он остается единственным сотрудником Apple, кто получает зарплату каждую неделю с момента основания компании. За вычетом всех налогов "чистыми" выходит около 50 долларов еженедельно. Безусловно, это мизерная сумма, но это все "из-за преданности".

Если Apple так ценит Стива Возняка, что продолжает платить ему и по сей день, почему он просто не вернется к работе в компании?

"Дело в том, что я не могу участвовать во всех этих делах, потому что я слишком откровенен и честен. Я не хочу поступаться своим принципам", – объяснил Возняк.

Напомним, что ранее Стив Возняк призывал срочно "бежать из Facebook". В то же время Стив Возняк рассказал о своем мнении относительно биткоинов.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: TechSpot
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